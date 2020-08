Moderna Aktie: Trump sichert Millionen zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Aktie des amerikanischen Biotechnologieunternehmens schoss nach Handelsstart in Frankfurt in die Höhe. 10,7 Prozent stieg das Wertpapier am Mittwoch an. Die Erfolgsgeschichte von Moderna führt ihren Lauf fort. In den vergangenen sechs Monaten stieg der Kurs um 275 Prozent. Aktuell liegt der Preis des Wertpapieres bei 65,40 Euro.

Am Dienstag teilte der Amerikanische Präsident Donald Trump mit, dass sich die USA und der Biotechnologiekonzern auf ein Erwerb von mindestens 100 Millionen Dosen des potenziellen Impfstoffes geeinigt haben. „Wir sind auf dem besten Weg, schnell 100 Millionen Dosen zu produzieren, sobald der Impfstoff zugelassen ist, und kurz danach bis zu 500 Millionen Dosen“, sagte Trump im Weißen Haus. Die Anleger freut vor allem die Nachricht, dass auf Seiten der Regierung ein Budget von 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung steht.

Anfangs standen mehr als 140 Testkandidaten zur Debatte. Nur 18 der 140 Unternehmen haben die reale Studie, die an Probanden durchgeführt wird, erreicht. Von diesen sind aktuell nur noch sechs übrig. Folgende sechs Konzerne nehmen an der dritten Studie teil: AstraZeneca, BioNTech, BCG-Vakzine, Moderna, Sinovac und Sinopharm.

Ziel ist eine Bestätigung, dass Probanden in Folgen der Impfung gezielte Antikörper gegen das Corona Virus bilden. Aus diesem Grund läuft jetzt die Wirksamkeitsstudie der Phase 3. 30.000 Teilnehmer lassen sich für diese Studie testen. Die US-Regierung unterstützt den Fortschritt mit finanziellen Mitteln. Doch Moderna hat sich zuletzt ein bisschen blamiert. Kürzlich wurde publik, dass der Vorstand eigene Aktienpositionen abgegeben hat um Gewinne einstreichen. Für die Anleger ist das, logischer Weise ein Punkt um an der Unternehmensstrategie zu Zweifeln.

from

Finanztrends by Nico Nonnen

