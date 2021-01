Moderna Aktie: Neue Nachrichten, neuer Höhenflug!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Was für ein Jahresauftakt für Moderna: Nach dem rasanten Kursanstieg gewann das Papier am ersten Handelstag 2021 an der Technologiebörse Nasdaq knapp 7 Prozent. Damit notiert es mit 111,73 US-Dollar — eine deutliche Erholung nach den Verlusten in den vergangenen Tagen.

Jetzt laufen die Produktionsbänder richtig an!

Für den zurückgekehrten Optimismus der Börsianer gibt es objektive, fundamentale Gründe. Das US-Biotech-Unternehmen dürfte bald die Produktion seines eigenen Corona-Impfstoffs hochfahren.

Denn jetzt haben die Gesundheitsbehörden in Israel — gerade absoluter Vorreiter beim Impfen – das Vakzin von Moderna zugelassen. Noch im Januar sollen die ersten Lieferungen eintreffen, insgesamt hat Israel sechs Millionen Impfdosen bei Moderna bestellt.

In den USA wird der Impfstoff des zehn Jahre alten Unternehmens bereits eingesetzt. Zudem bereitet Moderna die Auslieferung seines wichtigsten Produktes auch nach Europa vor. Beobachter hatten damit geliebäugelt, dass das Vakzin aufgrund der knappen Kapazitäten hier bereits Montag genehmigt werden könnte.

Tatsächlich gibt es inzwischen eine erste Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, den Moderna-Impfstoff zuzulassen. Doch entschieden wird nun doch erst am Mittwoch. Klar ist: Der Druck aus Politik und Gesellschaft wird immer größer, neue Kapazitäten auf den Markt zu bringen.

Ein klarer Vorteil gegenüber der Konkurrenz!

Dem Vernehmen nach soll der Moderna-Impfstoff 18 Euro pro Dosis kosten, das wären 6 Euro mehr als beim Konkurrenten BioNTech/Pfizer. Doch die immense Nachfrage dürfte den höheren Preis rechtfertigen.

In klinischen Studien zeigte das Vakzin aus den Staaten eine ähnliche Wirksamkeit wie das des großen Konkurrenten. Großer Vorteil: Der Impfstoff von Moderna muss anders als bei BioNTech/Pfizer nicht bei minus 70 Grad gekühlt werden, er hält sich bei normalen Gefriertruhen-Temperaturen.

Die Aktie von Moderna zählte 2020 zu den absoluten Überfliegern an der Börse, legte binnen eines Jahres mehr als 500 Prozent zu. Anleger konnten sich über satte Gewinne freuen, zum Jahresende machte manch einer offenbar Kasse. Beim Unternehmen selbst dürften in den kommenden Monaten erst die Umsätze sprudeln.





