Moderna Aktie: Kommt die nächste Kaufwelle?

Corona-Impfstoffe sind das neue Gold – und Lockmittel an der Börse. Die Schlagzeilen rund um die Zulassung der Impfstoffe geben Wertpapieren wie der Moderna Aktie mächtig Auftrieb. Doch seit einiger Zeit stagniert die Moderna Aktie. Trotz Meldung der US-Arzneimittelagentur hinsichtlich der hohen Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Moderna, schwächelte die Moderna Aktie. Das berichtete das Finanzportal „finanzen.net“.

Notfallzulassung für Moderna-Impfstoff rückt näher





Experten des Händlerportals „godmode-trader.de“ mahnen indes zur Geduld. Das ergebe die Chartanalyse der Moderna-Aktie. Das Wertpapier konsolidiere sich demnach auf durchaus hohem Niveau. Genau das könne jedoch eine Weile anhalten.

Dennoch stünden die Chancen für eine Weiterführung der Rally der Moderna-Aktie gut. Derzeit müsse man jedoch auf eine weitere Kaufwelle warten. Möglicherweise steigt das Interesse an der Moderna-Aktie am Freitag. Denn für diesen Tag ist laut Zeitungsberichten in den USA eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs von Moderna geplant, hieß es bei „finanzen.net“.





