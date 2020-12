Moderna Aktie – Euphorie!!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

50 Prozent innerhalb von drei Handelstagen! Das ist schon eine beachtliche Performance – auch für einen Biotech-Wert wie der Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna! Schon zum Ende der vergangenen Woche konnte der kräftig zulegen und baute dies zum Wochenanfang mit einem Tagesgewinn von immerhin 20,24 Prozent noch weiter aus. So konnte die runde Marke 100 US-Dollar hinter sich gelassen werden. An dieser Marke pendelte der Wert noch Mitte bis Ende November. Der gestrige Tagesschlusskurs bei 152,74 US-Dollar markiert ein neues Rekord-Hoch!

Die zuletzt sehr deutlich ansteigenden Rekord-Umsätze im Wert zeigen allerdings auch auf, dass nun Euphorie im Spiel sein könnte. Die Anleger kauften ohne Rücksicht auf eventuelle Risiken. Da auch die Tageskerze selbst im Relation zum Kurssprung eher etwas kleiner ausfiel und der Kurs mit einem kräftigen Gap nach oben startete, könnte diese Tageskerze in Verbindung mit hohen Umsätzen als “Umverteilungsphase” interpretiert werden. Zudem ist die Chartsituation nun deutlich überkauft – die Standardindikatoren nehmen extreme Werte an!

Warnsignale liegen also vor nach Lesart der Chartanalyse. Eine Verschnaufpause und leichte Gewinnmitnahmen wären daher vollkommen normal. Doch solange das Gap zum Wochenstart nicht geschlossen wird, ist der Aufwärtstrend intakt und Rücksetzer dürften eher aufgefangen werden! Anleger könnten nun jedoch auch einmal zumindest Teilgewinne mitnehmen – entsprechend der Börsenregel “sell on good news”!

Grund für die jüngste Aufwärtsbewegung ist natürlich der Zulassungsantrag als erstes Unternehmen für einen Corona-Impfstoff in der EU! Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Antrag am Montag bei der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) eingereicht worden! Zudem wurde auch eine Notfallzulassung in den USA beantragt!





