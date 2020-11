Moderna Aktie: Da knallen die Sekt-Korken!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

An der Nachrichten-Front zu den Corona-Impfstoffen geht es derzeit Schlag auf Schlag. So erfreute das Unternehmen Moderna die Anleger am Mittwoch mit einer sehr guten Nachricht. Demnach plant Moderna wohl, seinen Corona-Impfstoff bereits im Dezember an die Europäische Union zu liefern. Dies berichtete das Finanzportal „finanzen.net“ am Donnerstag. Daraufhin habe die Moderna Aktie einen ordentlichen Schub bekommen.

Demzufolge habe das Wertpapier von Moderna an der NASDAQ um 10,78 Prozent zugelegt. Dementsprechend habe die Moderna-Aktie dann schließlich bei 109,18 US-Dollar notiert, hieß es. Dass die Moderna Aktie so in die Höhe geschossen ist, ist angesichts der Ankündigung nachvollziehbar. Dennoch weist man darauf hin, dass vor einer möglichen Lieferung die Zulassung steht. Der Corona-Impfstoff von Moderna gehört zu den drei Impfstoffen, die in der letzten Zeit für Furore gesorgt haben. Nötig für die Zulassung des Moderna-Impfstoffs in der EU ist wie bei den anderen Impfstoffen auch die Überprüfung durch die Arzneimittelbehörde EMA. Hier stehen Wirksamkeit und Sicherheit des neuen Wirkstoffs im Fokus. Laut Angaben von Moderna ist ihr Corona-Impfstoff zu 94,5 Prozent wirksam. Auch wenn wohl kaum jemand an der Börse weiß, wie eine solche Größenordnung medizinisch zu bewerten ist, so gibt man sich hinsichtlich des Kursverlaufs gerade recht zuversichtlich und feiert die Moderna Aktie.





