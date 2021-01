Modern-Meat-Aktie: Zurück auf Anfang?

Die Modern-Meat-Aktie legte im Dezember einen beeindruckenden Aufwärtstrend aufs Parkett. Angetrieben durch zahlreiche Produktvorstellungen und den Einstieg in den Markt veganer Milchersatzprodukte blickten die Anleger frohen Mutes in die Zukunft. Das Ergebnis war ein Kurssprung von knapp 20 Prozent innerhalb weniger Tage.

Viel davon übrig geblieben ist bis heute nicht mehr. Das neue Jahr begann für die Modern-Meat-Aktie verlustreich und bescherte ihr allein in den vergangenen fünf Tagen Verluste von rund 9,5 Prozent. Zuletzt blickten die Aktionäre am Freitag auf rote Vorzeichen, als es um 3,56 Prozent in die Tiefe ging.

Dadurch sank der Kurs der Modern-Meat-Aktie bis zum Wochenende auf 2,44 Euro. Dieses Niveau dürfte vielen Anlegern bekannt vorkommen. Vor der Kursexplosion im vergangenen Monat bewegte sich das Papier über Wochen seitwärts in eben solchen Regionen. Die Zugewinne rund um die Weihnachtstage haben sich schon wieder in Luft aufgelöst.

Es ist nicht auszuschließen, dass wir von hier nun zunächst eine Seitwärtsbewegung zu sehen bekommen. Begünstigt könnte die durch zuletzt ausbleibende Nachrichten rund um den noch jungen Lebensmittelanbieter sein. Bei den Aktionären macht sich mehr oder weniger Langeweile breit, was bei Modern Meat doppelt ins Gewicht fällt. In der Vergangenheit lebte die Aktie des Unternehmens oft von der Nachrichtenlage.

Daran dürfte sich in absehbarer Zeit nicht allzu viel ändern. Die große Frage lautet daher, wann wir Neuigkeiten zu hören bekommen und wie diese ausfallen werden. Mehr als ein Blick in die Glaskugel ist dabei für den Moment leider nicht drin.

Langfristig wird Modern Meat es in Zukunft nicht eben einfacher haben, nachdem zahlreiche große Player wie Nestlé in den Markt eingestiegen sind und für ordentlich Konkurrenz sorgen. Gerade preislich könnte das noch für enormen Druck sorgen. Noch sieht der Blick auf den Chart aber vielversprechend aus. Es ist nur zu hoffen, dass es dabei bleibt.





