Modern Meat Aktie: Sensation!

Mit der Modern Meat Aktie hoffen Anleger auf den gleichen Erfolg wie bei der Beyond Meat Aktie. Nachdem es seit einigen Monaten schleppend voranging, gibt es jetzt eine unfassbare Wende!

Seit einigen Monaten steckte bei der Aktie der Wurm drin. So befand sie sich seit Ende August in einem Seitwärtstrend. Die obere Grenze bildet dabei der Bereich um rund 2,50 EUR. Vergangene Woche scheiterte die Aktie auch erneut am charttechnischen Widerstand.

Doch nun scheinen alle Dämme gebrochen. Denn die Aktie startete in die neue Handelswoche fulminant. Im Vergleich zum vergangenen Freitag legte der Kurs bislang um 27 Prozent zu. Folglich ist der Aktie nicht nur der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend geglückt. Die Aktie konnte im weiteren Verlauf auch das bisherige Jahreshoch überwinden. Darüber hinaus kreuzte, durch den Anstieg der vergangenen Tage, der Kurs wieder die 38-Tage-Linie nach oben. Durch den steilen Anstieg ist der Abstand zum besagten Preis-Indikatoren (GD38) derzeit auf über 50 Prozent angewachsen.

Folglich kann es trotz der positiven Wende in den nächsten Tagen durch mögliche Gewinnmitnahmen zu teils großen Kursschwankungen kommen.

Einen weiteren strategischen Partner scheint das Unternehmen in Real Vision Foods aus Kalifornien gefunden zu haben. Gemäß der Vereinbarung soll Real Vision Foods mit seinen Anlagen für Modern Meat jährlich Produkte im Wert von bis zu 25 Mio. US-Dollar produzieren. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, da es seit langem ein Ziel ist, unsere Produkte in den USA zu produzieren und zu verkaufen. Wir freuen uns unglaublich, mit einem frühen Anwender pflanzlicher veganer Alternativen aus Kalifornien auf den Markt zu kommen (…), erklärte Tara Haddad, CEO von Modern Meat.





