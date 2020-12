Modern-Meat-Aktie: Schon wieder alles futsch?

Ende November erst konnte die Modern-Meat-Aktie eine beachtliche Erholung aufs Parkett legen und die Kurse bis auf 3,10 Euro steigern. Dadurch entstanden auf den Märkten schon Hoffnungen, dass es eine anhaltende Aufwärtsbewegung zu sehen geben könnte. Solche Träume zerplatzen in den letzten Tagen aber schon wieder. Seit Anfang Dezember hat das Papier mit einer schmerzhaften Erholung zu kämpfen, welche die Kurse in hohem Tempo in Richtung Süden befördert. Mittlerweile ist die Aktie bei nur noch 2,38 Euro angekommen und hat damit weite Teile der Zugewinne aus dem November schon wieder abgeben müssen.

Der negative Trend setzte sich am Mittwoch unverändert fort. Die Bullen blieben weiterhin chancenlos und mussten bei Handelsschluss schließlich Verluste von 1,65 Prozent in Kauf nehmen. Sollte diese Entwicklung sich noch einige Tage fortsetzen, könnte schon bald auch die 2-Euro-Marke wieder fallen. Das 52-Wochen-Tief mag mit 0,65 Euro noch weit entfernt sein. Das allein ist für Anleger aber noch kein Grund, sich entspannt zurückzulehnen. Es fehlt nicht mehr viel, um charttechnische Unterstützungen zu verpassen. Das könnte für neuerliche Verkaufssignale sorgen und damit eine unansehnliche Abwärtsspirale in Gang setzen.

Es wäre verfrüht, schon jetzt mit einem Absturz zu rechnen. Die Modern-Meat-Aktie wird aber klar von gewissen Risiken begleitet und ist deshalb ein gefundenes Fressen für Spekulanten und Short-Seller. Selbst gute Nachrichten gehen derzeit mehr oder weniger unter, was dafür spricht, dass viele sich für die langfristige Entwicklung des Herstellers von veganen Lebensmitteln eher peripher interessieren. Vor rund einer Woche gab es beispielsweise Meldungen, wonach die Produktion auf Hochtouren läuft und neue Rekorde erreicht. Das sorgte bei den Aktionären aber nicht im Mindesten für Euphorie und so bleibt die Charttechnik für den Moment der wichtigste Faktor. Jene zeigt zwar immer noch eine positive Tendenz an, ist aber auch mit so manchen Tücken gespickt.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.