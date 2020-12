Modern-Meat-Aktie: Modern Meat drückt aufs Gas!

Modern Meat ruht sich auf Erfolgen der Vergangenheit nicht aus, sondern stellt derzeit in einem beeindruckendem Tempo neue Produkte vor. Kürzlich gesellte sich mit den sogenannten „Modern Gyoza“ die neueste Errungenschaft zum Portfolio hinzu. Dabei handelt es sich um eine Art asiatischer Teigtaschen, die nun in veganer Form vorliegen.

In einem ersten Schritt können davon bis zu 100.000 täglich produziert und im besten Fall auch verkauft werden. Ob das gelingt, kann nur abgewartet werden. In jedem Fall sind neue Produkte aus Anlegersicht aber positiv zu werten, da die Kundschaft in diesem Bereich stets auf der Suche nach etwas Besonderem ist.

Abseits der Produktneuvorstellung hatte Modern Meat noch weitere gute Nachrichten im Gepäck. Das erst vor einigen Tagen vorgestellte Festtagspaket mit veganem Weihnachtsbraten ist mittlerweile bereits restlos ausverkauft. Das unterstreicht einmal mehr, dass es sich bei veganer Ernährung um mehr als nur einen vorübergehenden Trend handelt.

Für die Zukunft strebt Modern Meat unverändert ein ansehnliches Wachstum an. Das Potenzial dafür ist in jedem Fall vorhanden. Allerdings wird das junge Unternehmen es dabei nicht einfach haben. Die Konkurrenz wird immer größer und besteht mittlerweile auch aus riesigen internationalen Konzernen. Auch deshalb halten die Anleger sich eher vornehm zurück.

An der Börse reagierte bisher niemand euphorisch auf die guten Nachrichten von Modern Meat. Im Gegenteil, am Freitag verlor die Aktie des Unternehmens sogar um 2,24 Prozent an Wert. Der schon seit Beginn des Monats anhaltende Abwärtstrend ist damit ungebrochen.

Das muss aber nicht unbedingt eine schlechte Nachricht sein. Viele Beobachter sehen jetzt eine gute Einstiegschance, da die Modern-Meat-Aktie noch nicht überkauft ist und mögliche künftige Erfolge noch nicht in den Kurs eingepreist sind. Allerdings gibt es natürlich, wie immer, keine Garantie für Kursgewinne in den nächsten Monaten.

