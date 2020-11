Modern Meat Aktie: Gescheitert?!

Mit der Modern Meat Aktie hofften Anleger auf den gleichen Erfolg wie bei der Beyond Meat Aktie. Dabei sah es in den ersten Wochen nach dem IPO auch zunächst vielversprechend aus. So hatte sich der Kurs binnen weniger Handelstage fast vervierfacht.

Auch wenn erfreulicherweise der Kurs aktuell deutlich über dem Ausgabepreis notiert, steckt seit einigen Monaten der Wurm drin. So befindet sie die Aktie seit Ende August in einem Seitwärtstrend. Die obere Grenze bildet dabei der Bereich um rund 2,50 EUR. Im Zuge des starken Anstiegs seit vergangenem Donnerstag konnte der Kurs um 36 Prozent zulegen. Doch nun scheint die Aktie erneut am charttechnischen Widerstand gescheitert zu sein. Nach dem Abprall fiel der Kurs im weiteren Verlauf um 12 Prozent.

Dennoch sieht es im November bis lang gut aus. Seit Monatsbeginn konnte die Aktie um 24 Prozent zulegen. Darüber hinaus überwindete, durch den Anstieg der vergangenen Tage, der Kurs wieder die 38-Tage-Linie. Derzeit beträgt der Abstand zum besagten Preis-Indikatoren (GD38) rund 12 Prozent.

Sollte der Aktie der Break aus dem Seitwärtstrend gelingen, steht als nächstes Ziel das bisherige Allzeithoch (2,80 EUR) parat. Nichtsdestotrotz kann sich die bisherige Kursperformance mit einem Plus von 74 Prozent sehen lassen.

Einen weiteren strategischen Partner scheint das Unternehmen in Real Vision Foods aus Kalifornien gefunden zu haben. Gemäß der Vereinbarung soll Real Vision Foods mit seinen Anlagen für Modern Meat jährlich Produkte im Wert von bis zu 25 Mio. US-Dollar produzieren. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, da es seit langem ein Ziel ist, unsere Produkte in den USA zu produzieren und zu verkaufen. Wir freuen uns unglaublich, mit einem frühen Anwender pflanzlicher veganer Alternativen aus Kalifornien auf den Markt zu kommen (…), erklärte Tara Haddad, CEO von Modern Meat.





