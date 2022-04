Mobiler Gaming-Markt wächst 16 % - Branche nicht nur wegen Metaverse-Trend vor goldenen Zeiten

Die Gaming-Branche wächst rasant – deutschlandweit und international gleichermaßen. Alleine in der Bundesrepublik erzielte diese 2021 9,76 Milliarden Euro, im Jahr zuvor waren es 8,32 Milliarden Euro. Starker Wachstumstreiber ist unter anderem das Mobile-Segment, das Trendthema Metaverse wiederum beflügelt die Fantasie der Anleger. Dies geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervor.

Auch der Bereich der Gaming-Online-Dienste läuft auf Hochtouren. Hier lagen die Umsätze in Deutschland 2021 bei 720 Millionen Euro, gegenüber dem Jahr 2018 ein Anstieg von 104 Prozent. Bemerkenswert dabei: auch gegenüber dem Jahr 2020 konnte die Gaming-Branche weiter wachsen. Bemerkenswert deshalb, da jenes Jahr besonders stark im Zeichen der Pandemie stand, was alles Digitale massiv befeuerte.

Das Spiel, welches weltweit die höchsten Absatzzahlen vorweisen kann, ist nach wie vor Minecraft, gefolgt von Grand Theft Auto V und Tetris (EA). Anders die Anzahl bei den Zuschauerstunden der meist geschauten Video Games auf Twitch.tv: hier führt League of Legends das Rennen an. Dahinter befinden sich Elden Ring, Grand Theft Auto V, Valorant und Fortnite.

Der Umsatz im Bereich Mobile-Gaming stieg von 2020 auf 2021 indes um 16 Prozent auf 116 Milliarden US-Dollar – weltweit. Wie die Infografik aufzeigt, besitzen aktuell etwa 3,9 Milliarden Menschen rund um den Globus ein Smartphone, wohingegen rund 4 Milliarden keines ihr Eigen nennen.

Aktuellen Prognosen zufolge ist das Ende der Fahnenstange noch nicht in Sicht, im Gegenteil. Hierfür soll nicht zuletzt auch der Metaverse-Trend sorgen. Für Furore sorgte beispielsweise, dass Lego sowie die Fortnite-Macher von Epic Games ein Metaversum für Kinder entwickeln. Hierfür wurde eine 2 Milliarden Finanzierung an den Start gebracht.

Lego und Epic Games ist damit keineswegs alleine auf weiter Flur. Zahlreiche Spiele-Schmieden haben das Trendthema für sich entdeckt, und entwickeln Games. Aktuell profitieren hiervon unter anderem die angesagten Metaverse Kryptowährungen wie Axie Infinity, Decentraland oder The Sandbox.



