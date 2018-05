Mittelstandspräsident Ohoven: Eurobonds durch die Hintertür stoppen!

Berlin (aktiencheck.de) - Mittelstandspräsident Mario Ohoven hat den heute vorgestellten Verordnungsentwurf des EU-Finanzmarktkommissars Dombrovskis kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW):

"Der Vorschlag des Finanzmarktkommissars Dombrovskis, Staatsanleihen von 19 Euro-Staaten zu bündeln, ist der durchsichtige Versuch, Eurobonds durch die Hintertür einzuführen. Das ist angesichts der aktuellen Entwicklung in Italien unverantwortlich.

Durch einen Etikettenschwindel soll der Weg zu einer gemeinschaftlichen Haftung bereitet werden. Die von der EU-Kommission propagierten European Safe Bonds sind reine Augenwischerei und täuschen über das eigentliche Ziel, den Einstieg in die Transferunion, hinweg.

Für den deutschen Mittelstand ist eine Vergemeinschaftung der Schulden absolut inakzeptabel. Die näher rückende Europawahl darf die Verantwortlichen in Brüssel nicht zu einem gefährlichen Schnellschuss verleiten. Die Lösung für eine zukunftsfähige Eurozone liegt einzig und allein im Schuldenabbau, in Strukturreformen und einer soliden Haushaltspolitik in den Mitgliedsländern. Eurobonds, auch wenn sie anders heißen, lösen die Probleme nicht, sondern verschärfen sie." (24.05.2018/ac/a/m)