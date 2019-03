Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. begibt zwei neue Anleihen

Die Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. emittierte am 07.03.2019 zwei dreijährige Anleihen mit einem Gesamtvolumen von zwei Milliarden USD. Dabei umfasst die erste Anleihe mit der WKN A2RYQV ein Volumen von 1,5 Milliarden USD. Diese wird zum 07.03.2022 fällig und weist einen Zinssatz von 3,218% auf, wobei die nächste Zinszahlung auf den 07.09.2019 datiert ist. Zweitere Anleihe mit der WKN A2RYTM hingegen ist ein Floater (Floating-Rate-Note) mit einem Volumen von 500 Millionen USD und einem anfänglichen Zinssatz von 3,307%. Die Verzinsung richtet sich mit einem Aufschlag von 70 Basispunkten auf den 3-Monats-USD-Libor. Die Kuponzahlungen erfolgen vierteljährlich, die erste Zahlung ist am 07.06.2019. Handelbar sind diese beiden Anleihen ab einem Mindestbetrag von 2.000 USD in Handelseinheiten von 1.000 USD, abgewickelt wird der Handel in EUR. Von S&P wird die Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit A- geratet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.