Mir reicht es! - Update Dow Jones-Trade - Swing-Trading

Es mehren sich die Anzeichen, dass die nächsten Wochen für die Bullen etwas schwieriger werden könnten. Kein Wunder nach dem satten Anstieg in 2019!

Die Handelsstreitigkeiten der USA mit China und Europa sind noch immer nicht gelöst und aktuell entfernen sich die Kontrahenten mal wieder. Zudem verlangsamt sich das globale Wirtschaftswachstum, der IWF hat seine Konjunkturprognose entsprechend nach unten angepasst.

Da ich in den nächsten Tagen kaum zum Traden kommen werde, nehme ich das sich verschlechternde Chancen-/Risikoprofil für Long-Positionierungen zum Anlass, den Gewinn-Trade im Dow Jones zu beenden. Letzte Woche hatte ich bei der Teilgewinnmitnahme fast 400 Punkte mitgenommen, eben beim Ausstieg (zu 26.195 Punkten) waren es dann noch einmal 375 Punkte (Schnitt 386 Punkte). Da kann die kleine Trading-Pause gerne kommen.





Dow Jones (US30) im aktuellen 4-Stunden-chart – Quelle: CFX TraderPRO





Viel Erfolg beim Traden wünscht Ihnen

Ihr

Till Kleinlein

Dies ist keine Handelsempfehlung!