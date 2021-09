Minus 30% - Schock bei Impfstoff-Aktie

Nach einer enttäuschenden letzten Handelswoche fassen sich die Anleger zum Start in die neue Handelswoche ein Herz. Die Bullen treiben den DAX um rund 1% nach oben. Vor allem die „Zykliker“ Heidelberg-Cement, Continental und Daimler sorgen für steigende Kurse im Leitindex.

1. Valneva (WKN A0MVJZ)

Absoluter Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind zum Wochenstart die Papiere des französischen Impfstoff-Herstellers Valneva. Am Morgen wurde bekannt, dass die britische Regierung einen Vertrag zur Impfstoff-Lieferung mit dem Unternehmen gekündigt hat. Der britischen Regierung zu Folge hatte Valneva gegen den Liefervertrag verstoßen – was das Unternehmen jedoch bestreitet. Die Papiere verlieren am Vormittag rund 30%.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Ebenfalls rege gehandelt werden derweil auch die Papiere des deutsche Impfstoff-Unternehmens BioNTech. Für die Aktie geht es um rund 1,2% bergauf. Die anstehenden Auffrischungsimpfungen in einigen Staaten sorgen bei Anlegern offensichtlich für Umsatz- und Kursphantasien bei der BioNTech-Aktie.



3. Daimler (WKN 710000)

Unter den DAX-Gewinnern notieren gleich mehrere Automobilwerte. Die meistgehandelte Auto-Aktie in Stuttgart ist derweil die Daimler-Aktie. Für die Papiere geht es nach der IAA in der letzten Woche um rund 3,2% bergauf. Insgesamt schätzen Marktbeobachter die IAA als großen Erfolg für die Unternehmen ein.