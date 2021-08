Mintos ist als europäische Investmentgesellschaft zugelassen wird damit zur bevorzugten Anlageplattform für Privatanlegern

Europas größte Anlageplattform für Kreditinvestitionen erhält von der lettischen Finanzaufsichtsbehörde Lizenzen für Investmentgesellschaft und E-Geld-Institution. Minots plant in den kommenden Monaten eine europaweite Positionierung.

August 19, 2021. Mintos, Europas größter Marktplatz für Investitionen in Kredite, wurde von der Investmentgesellschaft und E-Geld-Institution der lettischen Finanz- und Kapitalmarktkommission (FCMC), der lettischen Regulierungsbehörde, lizenziert, um seinen Wachstumsplan fortzusetzen, und ist Europas erste Plattform für Privatanleger.

Bis heute haben Mintos-Privatanlegern fast 7 Milliarden Euro in Kredite investiert, die von mehr als 90 alternativen Kreditinstituten an globale Kreditnehmer vergeben wurden. Mit diesen Lizenzen können Anleger künftig bequem und transparent in einem vollständig regulierten Umfeld in Kredite investieren. Die Lizenz der Investmentgesellschaft wird es Mintos auch ermöglichen, neue Anlagemöglichkeiten wie ETFs und andere Vermögenswerte anzubieten.

Revolutionäre Kredite als etablierte Anlageklasse

Die Anerkennung als Investmentgesellschaft und E-Geld-Institution ist ein wichtiger Meilenstein für Mintos. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Kredite als Anlageklasse in den Mainstream-Investmentmarkt einzuführen – wodurch Investitionen in diese Anlageklasse genauso verbreitet werden wie Investitionen in Aktien, Immobilien oder andere traditionelle Anlageklassen. „Die Anpassung der Geschäftsstruktur und die Angleichung aller behördlichen und lizenzrechtlichen Anforderungen war für uns und die Regulierungsbehörde ein einzigartiger Weg. Wir haben fast zwei Jahre gebraucht, um dorthin zu gelangen, und ich bin so froh, dass wir das geschafft haben“, sagt Martins Sulte, CEO und Mitbegründer von Mintos. „Die Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde war sehr konstruktiv und hat sichergestellt, dass wir und alle, die uns folgen werden, die besten Regulierungs- und Anlegerschutzpraktiken befolgen."

Mehr Anlegerschutz und größere Investitionsmöglichkeiten

Eine umfassende Regulierung wird Mintos-Investoren zahlreiche Vorteile bieten: Dazu gehören vor allem mehr Transparenz und ein besserer Anlegerschutz..

Zukünftig wird Mintos von der lettischen Aufsichtsbehörde FCMC beaufsichtigt. Das Unternehmen wird sukzessive Kreditinvestitionen in Schuldverschreibungen umwandeln. Mit Beginn der Anlage in Schuldverschreibungen werden Kunden, die in eine Schuldverschreibung investieren, durch das MiFID II Investor Protection Framework, die Prospektregulierung, Anlage- und Versicherungsprodukte für Privatanleger (PRIIP), Anlegerschutzgesetze und andere Vorschriften geschützt, die auf weiteren Schutz abzielen und die Interessen dieser Anleger schützen.

Die Lizenz als Investmentgesellschaft wird es Mintos auch ermöglichen, Privatanlegern neue Anlageprodukte wie ETFs anzubieten.

Die E-Geld-Institutslizenz ermöglicht es Mintos, ein Zahlungskonto und andere Zahlungsdienste anzubieten. „Mit den Lizenzen bieten wir Anlegern noch mehr Anlagemöglichkeiten und ebnen den Weg zur bevorzugten Anlageplattform für Privatanlegern in Europa, die ihr Vermögen langfristig aufbauen wollen“, erklärt Martins Sulte.

Mintos plant, seine Dienstleistungen in den kommenden Monaten auf die gesamte EU/EWR zu etablieren.





Informationen über Mintos

Mintos wurde 2015 gegründet und bietet Privatanlegern eine einfache und transparente Möglichkeit, in eine Reihe beispielloser Kredite ausgewählter alternativer Kreditgeber aus der ganzen Welt zu investieren. Mintos ist ein preisgekrönter globaler Markt mit mehr als 420.000 registrierten Benutzern und fast 7 Milliarden Euro an Finanzierungsdarlehen, einem Marktanteil von 45% und führend auf dem kontinentaleuropäischen Markt. Für weitere Informationen,besuchen Sie unsere Webseite unter mintos.com.

Informationen über Investitionen in Kredite

Investitionskredite sind eine weitere Anlageform. Anleger können in Kredite investieren, die von anderen Kreditgebern an Kreditnehmer (Verbraucher und kleine Unternehmen auf der ganzen Welt) vergeben werden. Die Kapitalrendite hängt von der Rückzahlung des Kreditnehmers, der Art und Struktur des Kredits und dem Markt ab, auf dem das Unternehmen tätig ist. Mintos gewinnt aufgrund seiner minimalen Investition und seiner benutzerfreundlichen Technologie an Popularität.Im Laufe der letzten Jahre hat das Unternehmen eine zunehmend jüngere, technikbegeisterte Anlegerkohorte für diese besondere alternative Anlageform gewonnen, da es weiterhin stark in die Anlegeraufklärung, einschließlich Risikobewertung und Vorteile der Diversifizierung, investiert.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.