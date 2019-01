Mini Future Long auf Wirecard: 13 Prozent im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Unsere vor zwei Wochen vorgestellte Long-Idee, mit der WKN CQ6WM3 auf eine steigende Wirecard-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der Mini Future Long schloss gestern zum Geldkurs von 3,17 Euro und lag mit 13 Prozent im Plus. Die Aktie drehte an ihrer Unterstützung um 128 Euro wieder nach oben um. Wer seinen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer steigenden Wirecard-Aktie in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Basiswert auf 126 Euro mitnehmen. Im Mini Future Long ergibt sich ein neuer Stoppkurs von 2,19 Euro, wodurch diese spekulative Idee näher am Vorstellungskurs abgesichert werden kann.

Wirecard (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 142,30 // 148,00 // 158,00 Unterstützungen: 129,00 // 128,00 // 126,05

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.