Milliardengewinn für die BASF

1. Deutsche Bank (WKN 514000)

Keine Aktie wird zur Wochenmitte in Stuttgart häufiger gehandelt als die der Deutschen Bank – die am Morgen kurzzeitig sogar die Marke von 11 Euro knackte. Für den Zeitraum von April bis Juni konnte die Deutsche Bank den vierten Quartalsgewinn in Folge vermelden. So erwirtschaftete der DAX-Konzern einen Überschuss von 692 Millionen Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.



2. BASF (WKN BASF11)

Umsatzspitzenreiter ist in Stuttgart die BASF, die rund 0,7% abgibt. Auch der Chemie-Riese legte am Morgen frische Zahlen vor und steigerte den Nettogewinn im zweiten Quartal auf 1,65 Milliarden Euro. Bereits Anfang Juli hatte BASF seine Jahresziele für 2021 angehoben und rechnet seither mit einem Umsatz von 74 bis 77 Milliarden Euro.



3. Volkswagen (WKN 766403)

Rege gehandelt wird heute auch die Volkswagen-Aktie, die bei 204,45 Euro geringfügig zulegen kann. Gestern wurde bekannt, dass Volkswagen der Übernahme des Autovermieters Europcar dank eines verbesserten Angebots näher kommt. So bietet Volkswagen gemeinsam mit dem Vermögensverwalter Attestor und dem Mischkonzern Pon Holdings 0,50 Euro je Europcar-Aktie, was einer Summe von insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro entspricht.