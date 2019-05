Milliardäre investieren gerne in Gold und in Vanadium

Mehrere Milliardäre haben dieses Jahr schon, teils erstmals, in Gold investiert. Auch in erneuerbare Energien, dabei auch in Vanadium fließt das Geld der Superreichen

So hat beispielsweise Sam Zell, Gründer der Investmentgesellschaft Equity Group, erstmals in Gold investiert. Denn er geht mittelfristig von einer Angebotsverknappung und damit einem steigenden Goldpreis aus. Damit könnte er recht haben, denn die weltweite Goldproduktion fällt schrittweise und die Notenbanken kaufen viel vom Gold, das dann am Markt fehlt.

Goldproduzenten wie etwa Caledonia Mining sollten sich also freuen. Caledonia Mining besitzt eine erfolgreiche Produktionsgeschichte mit seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe. Im ersten Quartal 2019 wurden knapp 12.000 Unzen Gold gefördert. Bis 2022 soll die Produktionsmenge immer weiter gesteigert werden bis auf jährlich rund 80.000 Unzen Gold.

Aber die Milliardäre beschäftigen sich nicht nur mit Goldinvestements. Denn sie haben die Zeichen der Zeit erkannt. Die weltweite Einstellung zum Klimawandel und der Trend zu sauberen Energien lässt sie in Unternehmen und Projekte in diesen Bereichen einsteigen. Milliardär Robert Friedland aus der Bergbaubranche glaubt, dass "es eine Revolution in den Vanadium-Redox-Batterien" geben wird und sie zu einem festen Bestandteil in der neuen Clean-Tech-Wirtschaft werden. 100.000 Ladevorgänge ohne Qualitätsverlust und gleichzeitiges Laden und Entladen sind nur zwei der Vorteile dieser Batterienart. Sonnenenergie und Windkraft profitieren von den Vanadium-Redox-Batterien.

Auch sollen laut Forderungen Chinas Mindestmengen an Vanadium in allen neuen Bauvorhaben verbaut werden, da Vanadium die Zugfestigkeit von Stahl erhöht. Dadurch könnte die Vanadium-Nachfrage nochmals ansteigen.

Daher geraten Unternehmen mit Vanadium-Projekten wie etwa Delrey Metals in den Blickpunkt. Delrey Metals ist zu 100 Prozent Eigentümer

von vier aussichtsreichen Vanadium-Projekten in Britsh Columbia und besitzt eine 80-prozentige Beteiligung am Four-Corners-Vanadium-Titan-Projekt in Neufundland.



Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Delrey Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/delrey-metals-corp.html) und von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp.html).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html