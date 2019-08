Milliardär Eric Sprott setzt auf Tudor Gold – profitieren Sie jetzt maximal im Gold-Bullenmarkt mit diesem Weltklasse-Explorer!

Wenn erfolgreiche Star-Investoren Hinweise zu ihren früheren Erfolgen und derzeitigen strategischen Investmentpositionen geben, hören clevere Anleger genauer hin:

Eric Sprott hat kürzlich in einem Interview neben seiner bullischen Einschätzung zu Gold auch Hinweise zu seiner signifikanten strategischen Beteiligung an Tudor Gold Corp. gegeben.

Hier finden Sie den Link zum Interview vom 19.07.2019 (ab 10:25 bis 11:50)

Im Interview vergleicht er Tudor Gold mit seinem früheren Investment Seabridge Gold, die von Mai 2005 bis Oktober 2007 um sagenhafte 1.525 % explodierte. Gold stieg im gleichen Zeitraum „nur“ um ca. 100 % von 420,- auf 820,- USD. Das verdeutlicht einmal mehr sehr gut, welchen Hebel ausgewählten Goldaktien auf den Goldpreis haben können, mit dem man sein Geld schnell vervielfachen kann!

Der legendäre Star-Investor und Milliardär Eric Sprott war bei den letzten Kapitalerhöhungen von Tudor Gold dabei und sitzt im gleichen Boot mit den Investierten dieser einmaligen Goldstory.

Eric Sprott hat am 19.07.2019 weitere 3 Mio. CAD in Tudor Gold investiert, die sich seiner Meinung nach genauso entwickeln wie seinerzeit Seabridge. Sprott sieht die Chance, dass eine Goldlagerstätte mit 10-20 Mio. Unzen Gold identifiziert werden kann. Und dabei liegt das Flaggschiffprojekt ‚Treaty Creek‘ von Tudor Gold im gleichen geologischen Trend und direkt neben dem ‚KSM‘-Projekt von Seabridge Gold!

Quelle: Tudor Gold

Tudor Gold - auf den Spuren von Seabridge Gold! Im letzten Gold-Bullenmarkt stieg die Aktie von Seabridge Gold um sagenhafte 1.525 % - das Flaggschiffprojekt von Tudor Gold (‚Treaty Creek‘) liegt direkt zwischen den Konzesssionsflächen von Seabridge Gold und Pretium Resources!!!







Quelle: Stockcharts.com

Und das sind genau die erwarteten Kursbewegungen, die Anleger und Trader zu erwarten haben, wenn eine Explorationsgesellschaft eine erfolgreiche Bohrsaison durchführt.

Tudor hat bereits auf seinem Flaggschiffprojekt ‚Treaty Creek‘ sagenhafte Bohrergebnisse bei den Zielen ‚Goldstorm‘ und ‚Copper Belle‘ veröffentlicht, wie z.B.

Bohrloch CB-18-39 mit 0,981 g/t Gold über 563,8 Meter

Bohrloch CB-17-06 mit 0,672 g/t Gold über 410,0 Meter

Bohrloch CB-17-24 mit 1,307 g/t Gold über 115,5 Meter

Bohrloch CB-17-26 mit 1,784 g/t Gold über 149,1 Meter







Erst Anfang dieser Woche veröffentlichte Tudor Gold die Ergebnisse der ersten drei Bohrlöcher des 2019er Bohrprogramms. Es waren absolute Weltklasse Bohrlöcher:

Bohrloch GS19-42: 0,683 g/t Gold über 780 Meter

Bohrloch GS19-41: 0,589 g/t Gold über 325 Meter

Bohrloch GS19-40: 0,443 g/t Gold über 327 Meter

Wir warten gespannt auf weitere Nachrichten vom diesjährigen Bohrprogramm!

Die Aktie von Tudor Gold gehört bisher mit einer Performance von mehr als 170 % seit Jahresanfang zu den Top Gewinnern am kanadischen Aktienmarkt!

Und das sollte erst der Anfang der einzigartigen Explorationsstory von Tudor Gold sein! Während Gold seit Jahresbeginn „nur“ rund 11 % zulegen konnte, legte Tudor Gold um das15-fachen zu! Eine klare Outperformance gegenüber Gold!







Quelle: Tudor Gold







Hintergrundinformationen zu Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf Edelmetall- und Basismetallprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Projekte befinden sich im berühmten ‚Goldenen Dreieck‘, einem Gebiet, in der es diverse historische Minen gibt sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die in Produktion gebracht werden können. Das 17.913 Hektar große ‚Treaty Creek‘-Projekt, an dem Tudor Gold zu 60 % beteiligt ist, grenzt an das ‚KSM‘-Areal von Seabridge Gold Inc. und im Südwesten und an das Projekt ‚Brucejack‘ von Pretium Resources Inc. im Südosten. Das Unternehmen ist außerdem zu 60 % an dem ‚Electrum‘-Projekt beteiligt und zu 100 % an dem 15.657 Hektar großen ‚Crown‘-Projekt.

Die Region ‚Goldenes Dreieck‘ zählt zu den ergiebigsten Goldregionen Kanada’s. Mehr als 83 Mio. Unzen Gold und über 16,7 Mrd. Pfund Kupfer wurden bereits in direkter Nachbarschaft des Weltklasse-Explorers Tudor Gold gefunden!







Quelle: Tudor Gold

Tudor Gold kontrolliert vier Konzessionsflächen mit insgesamt 35.518 Hektar in der extremen aussichts- und ertragreichen Region im kanadischen ‚Goldenen Dreieck‘. Wie Sie der Grafik unten entnehmen können, befinden sich im Umkreis von wenigen Kilometern diverse Weltklasseprojekte wie z.B. Pretium Resources (34 Mio. Unzen Gold) und Seabridge Gold (49,7 Mio. Unzen Gold).







Quelle: Tudor Gold

Sind Sie dabei, wenn das Management erneut Geschichte schreibt? Der Gründer von Tudor Gold ist kein geringerer als der Walter Storm, einer der Mitgründer im Jahr 2004 der kanadischen Osisko Mining. Die Marktkapitalisierung stieg damals von unter 10 Mio. CAD auf über 4,5 Mrd. CAD.

Wird es Walter Storm dieses Mal wieder schaffen, für Aktionäre phänomenale Kursgewinne zu erzielen? Wir meinen ja! Die lizenzierten Konzessionsflächen sind extrem aussichtsreich und Tudor Gold hat ein starkes Management-Team zusammengestellt.

Mit Ken Konkin konnte Tudor einen mehrfach ausgezeichneten Star-Geologen verpflichten, der u.a. bei der Entdeckung der Weltklasse-Lagerstätte ‚Valley of Kings‘ von Pretium Resources maßgeblich beteiligt war.

Tudor Gold hat alles was eine erstklassige Explorationsgesellschaft ausmacht, und eine echte Tenbagger Chance!

Top Fakten & Höhepunkte:

Erstklassige Lage: Riesiges Landpaket im weltberühmten kanadischen ‚Goldenen Dreieck‘ – im Umkreis von nur wenigen Kilometern wurden bereits mehr als 83 Millionen Unzen Gold entdeckt.



Das Flaggschiffprojekt ‚Treaty Creek‘ liegt direkt neben den größten Weltklasselagerstätten und Minen (Seabridge Gold und Pretium Resources).



Extrem aussichtsreiches Projektportfolio mit über 35.518 Hektar an Konzessionsflächen, verteilt auf vier Projekte.



Exzellente geologische Lage der akquirierten Landpakete im bergbaufreundlichen British Columbia in Kanada.



Top Management - Sehr erfahrenes und erfolgreiches Team unter der Leitung des renommierten Walter Storm , Mitbegründers des kanadischen Bergbauunternehmens Osisko Mining . Ken Konkin , ein mehrfach preisgekrönter Geologe leitet das Bohrprogramm in 2019. Er war maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte ‚The Valley of Kings‘ von Pretium Resources beteiligt (8 Millionen Unzen Gold).



Mit 77 Mio. CAD Marktkapitalisierung ist Tudor Gold noch extrem günstig bewertet, gegenüber den direkten Nachbarn Seabridge Gold (1,2 Mrd. CAD) und Pretium Resources (2,7 Mrd. CAD).



Top Infrastruktur, insbesondere durch diverse Minen in der unmittelbaren Umgebung.



Weltklasse-Bohrergebnisse beim Flaggschiffprojekt ‚Treaty Creek‘:



Das laufende 2019er Bohrprogramm ergab erstklassige kontinuierliche Mineralisierungsabschnitten z.B. Bohrloch GS19-42: 0,683 g/t Gold über 780 Meter!

Tudor hat auch top Bohrergebnisse in 2018 veröffentlicht: Bohrloch CB-18-39 ergab 0,981 g/t Gold über 563,8 Meter!

Enormes Explorationspotential – große Teile der Explorationsprojekte sind noch unerforscht.



Die Konzessionsflächen von Tudor Gold haben das Potenzial mehrere Millionen Unzen Gold zu beherbergen und damit hohes Explorationspotenzial!



Tudor Gold ist ein erstklassiges Übernahmeziel für Edelmetallproduzenten in der Region, deren Minen erschöpft sind und die neue Erzkörper zu ihrem Projektportfolio hinzufügen wollen oder müssen.



Direkte angrenzende Nachbarn entwickeln ihre Projekte weiter: Die Erschließung der ‚KSM‘-Lagerstätte mit einer geplanten Tunnelroute durch das Konzessionsgebiet ‚Treaty Creek‘ wäre für Tudor Gold sehr vorteilhaft!



Klares Vertrauensvotum – Firmengründer halten eine beachtliche Aktienposition in Tudor, was jeden feindlichen Übernahmeversuch erschweren wird. An den jüngsten Kapitalerhöhungen waren mehrere äußerst erfolgreiche Bergbauinvestoren wie der renommierte Eric Sprott beteiligt. Er hält mittlerweile über 10 % an Tudor Gold!



Starker Newsflow über die Ergebnisse des 2019er Bohrprogramms in den nächsten Monaten erwartet.









Tun Sie es Eric Sprott, dem Mann mit dem Goldfinger gleich! Tudor Gold notiert heute da, wo Seabridge Gold im Jahr 2005 stand, bevor sich der Aktienkurs vervielfachte. Die Aktie ist auf dem Kaufradar unzähliger Goldinvestoren – alle warten auf weiteren Newsflow in den nächsten Monaten!

Die unmittelbaren Nachbarn von Tudor Gold sind Seabridge Gold (Marktkapitalisierung 1,2 Mrd. CAD) und Pretium Resources (2,7 Mrd. CAD). Die derzeitige Marktkapitalisierung von Tudor Gold liegt jedoch nur bei niedrigen rund 77 Mio. CAD. Da ist noch viel Luft nach oben!







Informationen zu Tudor Gold:





Name: Tudor Gold Corp.

Börsen-Ticker Deutschland: TUC

Börsen-Ticker Kanada: TUD.V

Letzte Kurse in Deutschland: 0,468 €

Letzte Kurse in Kanada: 0,69 CAD

ISIN: CA89901P1071

WKN: A2AJ7Y







Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





