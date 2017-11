Millennial Lithium: Volltreffer! Der Aktien-Gewinn liegt bei knapp 75% [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Millennial Lithium":

Am 11. Oktober hatten wir im Express-Service auf Millennial Lithium aufmerksam gemacht und getitelt: „Millennial Lithium: Wir hatten den Ausbruch früher erwartet!“ Am 18.10. konnten wir bereits den Treffer melden und der Beitrag hatte den Titel: „Millennial Lithium: Treffer + 25% in einer Woche! Ist das eine Kursrakete?“ Wir beweisen regelmäßig unsere Treffermeldungen und RuMaS-Abonnenten können den Inhalt unserer Stellungnahmen stets überprüfen. Hier wieder der Beweis für rund 75% Aktiengewinn in 4 Wochen durch die Originaltexte aus dem Express-Service!

11.10. Meinung der RuMaS Redaktion: Millennial Lithium (WKN A2AMUE) muss jetzt den Kurssprung erst einmal verarbeiten. Sollte es Gewinnmitnahmen geben, könnte man einen besseren Einstiegskurs erwischen. Falls sich die Aktie beruhig, ist der nächste Einstiegspunkt allerdings sehr nah und am Mittwoch um 17.30 Uhr sah es so aus, als ob das schon ab 1,20 Euro sein könnte.

18.10. Meinung der RuMaS Redaktion: Millennial Lithium (WKN A2AMUE) hatten wir den Trade ab 1,20 Euro vorgeschlagen und würden den Gewinn jetzt schon bei 1,45 Euro absichern. Die Lithium-Explorer-Aktien sind höchst volatil und da sollte man bei den Gewinnen kein Risiko eingehen. Für den Neueinstieg sehen wir im Moment als Einstiegspunkt 1,56 Euro und nach einem Schlusskurs über dem Allzeithoch bei 1,64 Euro liegt long-2.

In unserem Beitrag vom 18. Oktober hatten wir u.a. geschrieben: „Vielleicht entwickelt sich hier eine Kursrakete.“ Bisher ist diese Vermutung eingetroffen, denn der Kurs zieht sich immer weiter in Richtung Norden. Diejenigen, die unserem Börsentipp gefolgt sind, sollten natürlich nicht übermütig werden und den schönen Gewinn gut absichern. Millennial Lithium ist übrigens eine Position in unserem Anfang des Jahres aufgelegten Musterdepots Anlagetrends 2017 „Lithium Explorer“, das insgesamt in der Gewinnzone liegt und einige höchst spannende Werte enthält. Wie alle Lithium-Aktien ist auch Millennial Lithium kein ungefährliches Investment und man muss wahrscheinlich etwas vorsichtig sein. Die Fantasie bei diesen Werten ist allerdings so groß, dass jede positive Meldung einen größeren Kurssprung nach sich ziehen kann. Mehr – wie immer – im Express-Service.