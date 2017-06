Millennial Lithium: Gute Bohrergebnisse werfen die Aktie nach oben!

Der Lithium Explorer Millennial Lithium hat eine Kursexplosion gezeigt. Der Grund waren sehr gute Bohrergebnisse in einem Projekt in Argentinien. Der Lithiumgehalt ist deutlich höher, als man ihn bisher erwartet hatte. Im März hatten wir bereits über dieses Projekt berichtet und beschrieben, dass Millennial mehrere erfolgversprechende Lithium-Projekte am Start hat. Millennial Lithium ist übrigens eine Position in unserem Anfang des Jahres aufgelegten Musterdepots Anlagetrends 2017 „Lithium Explorer,“ das insgesamt in der Gewinnzone liegt und einige höchst spannende Werte enthält.



Wie alle Lithium-Aktien ist auch Millennial Lithium kein ungefährliches Investment und man muss wahrscheinlich etwas vorsichtig sein. Die Fantasie bei diesen Werten ist allerdings so groß, dass jede positive Meldung einen größeren Kurssprung nach sich ziehen kann. Mehr – wie immer – im Express-Service.