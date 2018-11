Microsoft – wer hätte das gedacht

Altbackener Windows-Rechner gegen Apple Hochglanz-Mac – in gewissen Kreisen wird jener mit Häme bedacht, der noch nicht auf ein Produkt aus dem Hause Apple umgestiegen ist. Nun setzt Microsoft klammheimlich zum großen Sprung an und verdrängt Apple von der Spitze der wertvollsten Konzerne an der Börse. Bei Microsoft floriert der Cloud-Geschäft, bei Apple schwächelt das iPhone. Wer bei Microsoft dabei sein möchte, greift zum Discounter MF86UG mit 18 Prozent Discount und 10 Prozent p.a. Rendite.Offensiver ist der Turbo-Bull. Bei Apple lohnt sich ein Blick auf den Capped-Bonus CY9HT3 mit 25 Prozent Puffer.

Diese Zertifikate handeln Sie besonders günstig bei finanzen.net Brokerage – für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade. Hier informieren!

Was die Daten der Eurozone derzeit vermelden, schauen wir uns mit den Experten der Commerzbank an:

“EUR: Manche Dinge im Leben sind einfach unschön. Und genau das dürften die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) aus der Eurozone für EZB Chef Mario Draghi sein. Zugegebenermaßen liegen sie alle drei, für das Gewerbe, für die Dienstleistungen und der Gesamtindex, noch über der 50-Marke und signalisieren damit weiterhin Expansion. Aber seit Jahresanfang fallen sie und sollten ihren Sinkflug allmählich beenden. Geht die Tendenz nämlich Anfang 2019 weiter, könnten die Sorgen der EZB über die weitere Wirtschaftsentwicklung der Eurozone zunehmen. Addiert man hierzu den Effekt des fallenden Ölpreises – die nächste unschöne Geschichte für Draghi -, der dafür spricht, dass die Inflationsraten wieder sinken werden, verflüchtigen sich die Argumente für einen ersten Zinsschritt Ende 2019 schnell. Der Markt ist diesbezüglich schon deutlich skeptischer geworden. Draghi könnte sich dann bei seinem Abgang im Oktober 2019 möglicherweise nicht auf die Fahne schreiben, dass unter seiner Amtszeit die erste Zinserhöhung seit Ende 2011 erfolgte.

Dem Euro würde mit weiter fallenden PMIs und Ölpreisen infolgedessen sein bislang bestes Argument entzogen: dass der Normalisierungsprozess im Jahr 2019 beginnen wird. Die EZB könnte je nach Datenlage in den ersten Monaten des neuen Jahres ihre Forward Guidance ändern. Einen Hinweis darauf gab Draghi kürzlich bereits selbst, auch wenn er wie gestern vor dem EU Parlament natürlich nach wie vor betont, dass eine leichte Wachstumsabschwächung am Ende des Expansionszyklus normal ist. Aber schließlich muss die EZB sich im Moment noch positiv äußern, da sie zum Jahresende die Anleihekäufe einstellen möchte bzw. muss. Erste vorsichtigere Kommentare seitens der EZB, sollten die Konjunkturdaten weiter enttäuschen, werden wir deshalb wohl erst im kommenden Jahr zu hören bekommen. Zum Wochenstart enttäuschte bereits der deutsche Ifo Index. Am Freitag werden die Inflationsdaten der Eurozone für November veröffentlicht. Die Kernrate dürfte nach Meinung unserer Volkswirte wieder auf 1,0% gefallen sein. Wieder zwei unschöne Dinge, die Zweifel am Normalisierungsprozess der EZB schüren. Entsprechend schwer wird es der Euro diese Woche haben, sich über 1,14 etablieren zu können. Hierfür fehlen ihm im Moment einfach die guten Argumente.”

Quelle: Commerzbank, eigene Recherche