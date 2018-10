Microsoft – das hätte kaum einer gedacht

War das der Ausverkauf an der Nasdaq, der nötig war? Wir glauben – ja! Es war ein guter Tag für Investoren, denn endlich sind die überteuerten Aktien wie Netflix oder Nvidia ein gutes Stück gestutzt. Aktienschrott, Pardon, schlechte Aktien wie hello Fresh oder Vapiano in Deutschland sind schon gestutzt, gut so. Microsoft zeigt, dass Qualität weiter Gewinne liefert.

Zurück zu Microsoft: Der Softwarekonzern hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2018/19 erneut mit einem rasant wachsenden Cloud-Geschäft gepunktet. Unter dem Strich verdiente der US-Konzern 8,82 Milliarden US-Dollar oder 1,14 Dollar je Aktie. Das ist mehr, als von Factset befragte Analysten Microsoft mit im Mittel 96 Cent je Aktie zugetraut hatten, und entspricht einem Gewinnanstieg um 36 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Nachbörslich ging es merklich rauf. Zurecht. Die erste Welle ist vorbei. Deshalb kaufen Sie auch unsere Anlageempfehlungen aus dem Bezahldienst auf Wirecard, Infineon, Lufthansa und den DAX. Gerade jetzt. Gerade bei 11.100 Zählern, auf denen der DAX nachbörslich notiert.

DAX-Discounter - DS186D oder ST4G8L

Infineon Discounter - TR5J4X

Infineon Turbo-Bull - HU5MYK

Wirecard Bonus - HX2HB7

Lufthansa Discounter - GM6PRQ

Lufthansa Turbo-Bull - MF66JW