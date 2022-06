Microsoft: Wachstum hoch, Kurs stabil

Trotz der ökonomischen Wolken am Horizont boomt es bei Microsoft. Die global gestörten Lieferketten tangieren den Software-Riesen bestenfalls marginal. Die Inflation sollte Konsumenten jedoch tendenziell davon abhalten, Microsoft-Produkte zu erwerben. Wenn überhaupt, dann sollte dieser Effekt erst später in den Zahlen auftauchen.

Am 26. April veröffentlichte Microsoft die Zahlen zum dritten Quartal 2022, welches am 31. März endete. Dabei wurden die Ergebnisse speziell von der Cloud-Stärke getrieben. Der Umsatz betrug 49,4 Milliarden US-Dollar, stieg um 18 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Allein der Cloud-Umsatz stieg um 32 Prozent und macht in diesem Quartal 23,4 Milliarden US-Dollar Umsatz aus. Der Nettogewinn lag im vergangenen Quartal bei 16,7 Milliarden US-Dollar - acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (nach GAAP). Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag in Q3 2022 bei 2,22 US-Dollar und stieg um 9 Prozent. Das Geschäftsmodell von Microsoft schlägt immer noch ein.

Zum Chart

Die guten Zahlen von Microsoft platzten in eine Börsenphase, in der das Ausmaß des langfristigen Wachstums in Frage gestellt wurde. Dadurch war der Kursanstieg nach den Q3 Zahlen nur sehr kurzlebig. Der ausgebildete Abwärtstrend entwickelte sich weiter und fand seinen Boden in der Supportzone zwischen 241,72 US-Dollar und 259,27 US-Dollar. Aktuell testet der Kurs die obere Begrenzung des Abwärtstrends. In einem Szenario könnte die Kursentwicklung wieder nach unten abdrehen und in die Unterstützung bei 241,72 US-Dollar anlaufen. In einem weiteren Szenario scheint die Bodenbildung abgeschlossen und der Kurs der Microsoft-Aktie könnte den Trend brechen und bis zur magic number in Höhe der 300 US-Dollar hochlaufen. In der weiteren Folge wird dem zweiten Szenario nachgegangen. Für die kommenden zwei Geschäftsjahre ist ein Gewinnwachstum pro Aktie von 28 Prozent eingepreist. Das erwartete KGV 2023/24 liegt aktuell bei 22. Aktuell wächst der Software-Riese trotz seiner Größe wie ein erfolgreiches Start Up-Unternehmen. Dass dies nicht selbstverständlich ist, wissen nicht zuletzt die älteren unter den Microsoft Aktionären.

Microsoft Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 276,85 // 315,04 US-Dollar Unterstützungen: 259,27 // 241,72 US-Dollar

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long auf Microsoft (WKN VP8DZB) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,11 profitieren. Das Ziel sei bei 300,00 US-Dollar angenommen (8,74 Euro beim Turbo Long). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 252,10 US-Dollar platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,28 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP8DZB

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,12 - 6,13 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 207,24 US-Dollar

Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 207,24 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 271,86 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 8,74 Euro Hebel: 4,11

Kurschance: + 43 Prozent Quelle: Vontobel

