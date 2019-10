Microsoft – Software Gigant auf dem Weg zum All-Time-High!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Symbol: MSFT ISIN: US5949181045

Rückblick: Microsoft ist vor Apple das derzeit wertvollste Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 1,08 Billionen USD. Der Software Konzern mit Sitz in Redmond bei Seattle im US-Bundesstaat Washington. Mit etwa 144.000 Mitarbeitern konnte der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 125 Mrd. USD und einen Gewinn von 39 Mrd. USD erwirtschaften und zählt damit zu den gewinnträchtigsten Unternehmen. Begonnen mit einem BASIC-Interpreter in den 1970er Jahren wurde Microsoft insbesondere mit der Einführung von Windows und dem Office Paket zum weltweiten Marktführen im Bereich Betriebssystemen und konnte sich diese Vormachtstellung trotz stetig wachsender Konkurrenz erhalten. Aktuell konsolidiert der Wert seit Juni 2019 in einer großen Seitwärtsspanne, die sich von etwa 133,18 USD auf der Unterseite bis 142,33 USD auf der Oberseite erstreckt. Trotz der letzten turbulenten Wochen an den Börsen und den recht deutlichen Abschlägen im Gesamtmarkt verweilte Microsoft in dieser Spanne und zeigte keine Anzeichen von Schwäche. Aktuell bildet der Wert ein kleines 1-2-3 im Tageschart über den EMAs 20 und 50, was als Vorbereitung für den Breakout auf ein neues Allzeithoch dienen könnte.

Chart vom 15.10.2019 Kurs: 141,57 USD

Meinung: Microsoft ist DER Bigplayer am Software-Markt und konnte sein Geschäftsmodell bisher auf alle Widrigkeiten hin adaptieren und weiter wachsen. Die große Base seit Juni 2019 dient in meinen Augen als Vorbereitung für den nächsten großen Schub auf ein neues Allzeithoch!

Setup: Ein potentieller Einstieg ergibt sich bei einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch über 142,37 USD. Aggressive Anleger können unter dem kleinen 1-2-3 bei 139 USD stoppen.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in MSFT

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

