Microsoft-Puts mit 65%-Chance bei Korrektur auf 246 USD

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte bei der Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) eine Konsolidierung eintreten. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Microsoft-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung bildete die Aktie nach dem Hoch bei 232,86 USD aus dem September 2020 ein symmetrisches Dreieck aus. Am 20. Januar brach der Wert aus diesem Dreieck nach oben aus und kletterte anschließend über eine Zwischenstation bei 246,13 USD auf ein Hoch bei 261,48 USD. Die Aktie attackierte dieses Hoch gestern zunächst, prallte aber daran ab.

Ausblick: Dieser Abpraller könnte eine mehrtägige Konsolidierung auslösen. Eine solche Konsolidierung könnte die Microsoft-Aktie an das noch offene Gap vom 08. April zwischen 252,00 und 250,93 USD oder an das letzte Zwischenhoch bei 246,13 USD führen. Gelingt aber ein Ausbruch über 261,48 USD wäre der Weg für einen weiteren Anstieg geebnet. In diesem Fall könnte die Aktie direkt zum Ziel aus dem symmetrischen Dreieck bei ca. 270 USD ansteigen.“

Gibt die Microsoft-Aktie, die derzeit bei 257,88 USD notiert, in den nächsten Wochen auf 246,13 USD nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Put mit Basispreis bei 260 USD

Der BNP-Put-Optionsschein auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis bei 260 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF6MB90, Bewertungstag 18.6.21, wurde beim Microsoft-Kurs von 257,88 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,206 USD mit 0,91 – 0,93 Euro gehandelt.

Fällt die Microsoft-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 246,13 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,30 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 274,52 USD

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 274,52 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SD8AH61, wurde beim Microsoft-Kurs von 257,88 USD mit 1,40 – 1,42 Euro quotiert.

Beim Microsoft-Aktienkurs von 246,13 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – bei 2,35 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Microsoft-Aktien oder von Hebelprodukten auf Microsoft-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

