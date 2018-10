Microsoft, Nvidia, Tencent – wieder vereint

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bei Tencent ging es kürzlich deutlich bergab. Die Aktie büßte in den vergangenen Monaten knapp 42 Prozent ein und sollte somit die Schwierigkeiten in der Gamingsparte bereits mehr als eingepreist haben. Der Hauptgrund für den Abwärtstrend waren restriktive Maßnahmen der chinesischen Regierung im Onlinespielebereich. Dabei erzielt Tencent im Softwareverkauf für Electronic Gaming einen maßgeblichen Umsatz in der Branche. Wer sein Risiko streuen und auf den gesamten Electronic Gaming Markt setzen will, blickt auf das Zertifikat mit der WKNauf den Solactive Electronic Gaming Index, das ab sofort wieder investierbar ist.

Wir blicken auf die ausführlichen Informationen zu dem Zertifikat, in dem Aktien der großen Technologieunternehmen Tencent, Nvidia und Microsoft vereint sind, von X-Markets:

Die Neuverbriefung war nötig, nachdem die Dividendenbesteuerung in USA im Rahmen von 871m geändert wurde. Der Electronic Gaming-Index bildet die Kursentwicklung von 20 internationalen Unternehmen aus der Spielebranche ab, darunter Hersteller von Computer- und Videospielen, Software- und Grafikentwickler sowie Anbieter von Chips und sonstigem Zubehör für Spielkonsolen.

Der Index wird von der Solactive AG berechnet.

„Electronic Gaming“ in Zahlen:

• Aktuell wird die Anzahl der „Videogamer“ auf 2,5 Milliarden Menschen geschätzt.

• In 2017 lag der Umsatz bei Video Games bei rund 76 Mrd. US-Dollar.

• Der Großteil der Umsätze (circa 36 Mrd. US-Dollar) wird beim Softwareverkauf erzielt, davon entfallen 7,4 Mrd. US-Dollar auf das Unternehmen Tencent (im Index enthalten).

• Für das Jahr 2020 wird ein Umsatz von 90 Mrd. US-Dollar erwartet.

• Die Region Asien Pazifik liegt mit einem Umsatz von 51 Mrd. US-Dollar weit vorne.

Quelle: X-Markets, eigene Recherche