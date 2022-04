Microsoft Long: 88 Prozent Chance!

Die Marktteilnehmer – vornehmlich aus Übersee - sind in Bezug auf Wachstums-Aktien wieder im Risk On Modus. Speziell Werte mit funktionierenden Geschäftsmodell und starkem Cash Flow haben wieder den Weg in die Portfolios gefunden. Zu dieser seltenen Spezies gehört eindeutig die Aktie von Microsoft.

Derzeit unterliegen die internationalen Aktienmärkte einem Mix aus Belastungsfaktoren. Dazu gehören steigende Rohstoffkosten und Löhne sowie anhaltende Probleme in den Lieferketten. Anders als bei klassischen Industriewerten dürften Technologiefirmen kaum Belastungen durch höhere Rohstoffpreise unterliegen. Was der Microsoft-Aktie in der jüngeren Vergangenheit zu schaffen machte, war die Rotation aus den Wachstumswerten in Richtung Value-Werte. Diese Rotation war getrieben von der gestiegenen Zinserwartung der Marktteilnehmer. Steigen die Zinsen, werden die tendenziell in der weiteren Zukunft liegenden, potenziellen Überschüsse mit einer höheren Rate abgezinst und senken den Barwert (vereinfacht den Wert des Unternehmens). Für Microsoft spricht sein Management, das es geschafft hat, in den verschiedensten Märkten eine starke Position einzunehmen und den bereits verstaubten Softwarekonzern neue Agilität einzuhauchen.

.

Zum Chart

.

Ab Anfang Januar 2022 wurde die Aktie noch stark abverkauft und bildete einen Abwärtstrend aus. Die Indizes wurden aber im Vorfeld so stark nach unten gedrückt, dass sich kurzfristig betrachtet am 24. Februar - trotz des russischen Einmarsches in die Ukraine - eine beachtliche Intraday-Kurserholung im Bereich des Unterstützungslevels bei 276,85 US-Dollar entfaltete. Dieses Niveau vom 24. Februar und vom 8. März markierte auch die Unterseite der Bodenbildung. In der jüngsten Vergangenheit konnte die Microsoft-Aktie von der Renaissance der Wachstumswerte und der Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende in der Ukraine profitieren. Aktuell testet der Kursverlauf den Widerstand bei 315,04 US-Dollar. Kann dieser Widerstand überwunden werden, sind wieder Werte in Höhe des All Time High bei 344,32 US-Dollar im Visier der Marktteilnehmer. Trotz der Unternehmensgröße von Microsoft kann sich das geplante Gewinnwachstum bis in Finanzjahr 2023/24 sehen lassen. Die Schätzung geht auf Basis des Finanzjahres 2020/2021 von 57 Prozent aus. Dadurch verringert sich das erwartete KGV 2023/24 auf aktuell 22,85.

Microsoft Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

315,04 // 344,32 US-Dollar

Unterstützungen:

276,85 // 259,27 US-Dollar



Fazit

.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN KG074H) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Microsoft-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 7,84 profitieren und das Ziel bei 344,32 US-Dollar ins Auge fassen (6,72 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 12,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte beim Basiswert bei 283,18 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,18 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

KG074H

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,56 – 3,57 Euro

Emittent:

Citigroup

Basispreis:

271,10 US-Dollar

Basiswert:

Microsoft Corp.

KO-Schwelle:

271,10 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

309,42 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

6,72 Euro

Hebel:

7,82

Kurschance:

+ 88 Prozent

Quelle: Citigroup



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.