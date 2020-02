Microsoft: Gegen den Trend stark

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Wertpapiere des US-Softwareriesen Microsoft stehen zweifelsfrei hoch im Kurs und erfreuen sich unter Anlegern größter Beliebtheit. Während zahlreiche anderen Aktien frische Mehrwochentiefs markieren, stemmt sich Microsoft erfolgreich gegen den Trend und setzt Tag für Tag neue Rekordstände.

Die optisch größte Delle in der Kursgeschichte der Microsoft-Aktie trat in den Krisenjahren 2008/2009 auf. Seither aber herrscht wieder ein langfristiger Aufwärtstrend in dem Papier und trieb die Notierungen Jahr für Jahr wie am Schnürchen gezogen voran. Allein in 2020 konnte der Wert um weitere 10,5 Prozent auf ein bisheriges Rekordhoch von 174,50 US-Dollar gesteigert werden. Dabei drängt sich natürlich unweigerlich die Frage nach den Zielen auf mittel- bis langfristiger Basis auf, diese lassen sich am einfachsten technisch ermitteln. Solange die Fundamentaldaten zu dem langfristigen Anstieg der Microsoft-Aktie passen, werden solche auch häufig ohne größere Abweichungen erreicht. Besonders der boomende Technologiesektor und das damit verbundene Cloud-Geschäft bescherten Microsoft stetig hohe Gewinne, wie die zuletzt vorgelegten Zahlen des Konzerns beweisen. Eine signifikante Eintrübung in diesem Segment ist noch lange nicht erkennbar.

Vorteil durch konstanten Hebel

Eine technische zuverlässige Auswertungsmethode können beispielsweise die Fibonacci-Reihe liefern. Ausgehend von den letzten markanten Hoch- und Tiefpunkten und der dazugehörigen Projektion auf der Oberseite ergibt sich rechnerisch noch weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 190,78 US-Dollar, darüber könnten Anleger sogar auf die Idee kommen, die runde Kursmarke von 200,00 US-Dollar ins Visier zu nehmen. Da andersartige Long-Instrumente häufig an Kraft verlieren, würde sich für ein rentableres Investment beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Microsoft WKN VF5TVF mit einem konstanten Hebel von 5,0 sehr gut anbieten. Für den Fall rückläufiger Notierungen findet das Papier bereits um 177,80 US-Dollar eine erste wichtige Unterstützung vor, die in den letzten Tagen eindrucksvoll verteidigt werden konnte. Darunter müsste hingegen mit einem Rücklauf zurück in den multiplen Unterstützungsbereich bestehend aus dem 50-Tage-Durchschnitt und einem Support vom Jahreswechsel um 160,00 US-Dollar gerechnet werden.

Microsoft (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Microsoft Strategie für steigende Kurse WKN: VF5TVF

Typ: Faktor akt. Kurs: 29,26 - 29,32 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 7,527 Euro

Basiswert: Microsoft Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 174,38 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 54,24 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 85 Prozent Vontobel Zertifikate

