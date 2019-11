Microsoft - Die Dampflock wir jetzt stoppen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

MICROSOFT: MSFT // ISIN: US5949181045

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 62%

Microsoft läuft und läuft und läuft. Selbst nach der zähen Seitwärtsbewegung der letzten Wochen kennt die Aktie nur eine Richtung: weiter nach oben! Primär gehen wir davon aus, dass sich die laufende Welle [iii] noch bis in den $150er-Bereich ausdehnen kann, dort sollte jedoch für die Bullen erst einmal Schluss sein und die Bären werden den Markt für kurze Zeit in Welle [iv] übernehmen.

Wir haben für einen Rücksetzer bereits einen Tradingbereich hinterlegt, da wir unbedingt bei Microsoft in die laufende Bewegung einsteigen wollen. Der Tradingbereich wird allerdings auch abhängig von den weiteren Ausdehnungen der Welle [iii] noch Anpassungen unterliegen.



Alternativszenarios gesammelt // Chance: 38%

Im Moment müssen wir mit einer 38%igen Wahrscheinlichkeit berücksichtigen, dass sich Welle [iv] in Rot in einer Seitwärtsbewegung abgearbeitet hat und wir uns bereits in Welle [v] in Rot befinden. Zur Primärerwartung wird diese Einschätzung, wenn wir impulsiv und nachhaltig über die $150er-Marke ausbrechen. Auch in diesem Fall werden wir versuchen, auf die laufende Bewegung aufzuspringen.

FAZIT

Egal wie es kommt, wir sind vorbereitet und werden Rendite aus Microsoft ziehen. Wir warten nun den nächsten Rücksetzer ab, um die Aktie zu kaufen. Wir wollen definitiv Long im Markt vertreten sein, da wir Microsoft übergeordnet ein großes Potenzial zuschreiben. Wir haben für den möglichen Rücksetzer einen Tradingbereich hinterlegt, der allerdings noch Anpassungen unterzogen wird.

