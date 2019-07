Microsoft: Comeback ist perfekt

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Als 2014 Satya Nadella als neuer Konzernchef bei Microsoft antrat,glaubten nur wenige an ein Comeback des in die Jahre gekommenenSoftware-Riesen. Doch die kontinuierliche Fokussierung des Geschäftesauf Cloud-Anwendungen hat das Unternehmen wieder höchst profitabel gemacht.So auch im Ergebnis des zweiten Quartals abzulesen. Die Softwareschmiedekonnte dank der florierenden Cloud-Sparte mit der Azure-Plattform denGewinn im letzten Quartal um 49 % auf 13,2 Milliarden Dollar steigern.Darin enthalten waren 2,6 Milliarden Dollar aus einer Steuergutschrift.Doch selbst auf bereinigter Basis legte das Ergebnis um 20 % zu.Azure, mit dem Microsoft inzwischen zur Nummer 2 im Cloud-Geschäfthinter dem Amazon-Angebot AWS aufgestiegen ist, konnte den Umsatz um 64% steigern. Auf den ersten Blick ist das nicht ganz so glanzvoll,nachdem man im Vorjahreszeitraum noch um 89 % und im Vorquartal um 73 %gewachsen war. Doch wird diese abnehmende Dynamik von Markt toleriert.Zumal Microsoft auch in seinen anderen Sparten wie beim KarriereportalLinkedIn und der Bürosoftware „Office“ Zuwächse verzeichnen konnte. DerLohn: Microsoft ist derzeit das einzige Unternehmen, das an der Börsemit mehr als 1 Billion Dollar bewertet wird. Und es ist auch keinKorrekturdruck in Sicht, zumal der Konzern mit seinem Gewinnausweisebenfalls über den Erwartungen lag. Insofern scheinen alle Weichengestellt, um weitere Bestmarken im Kurs markieren zu können. Hier sollteman am Ball bleiben.