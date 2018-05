Microsoft-Calls mit 67%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter „DailyAktien“ könnte es mit der Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) weiter aufwärts gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Nach einem Korrekturtief bei 48,03 USD im Juni 2016 drehte die Aktie von Microsoft wieder nach oben und befindet sich seitdem in einem Trendkanal. Mit diesem setzt sie ihre langfristige Aufwärtsbewegung fort. Am 3. März 2018 markierte der Wert ein Hoch bei 97,24 USD. Er scheiterte seitdem zweimal an diesem Hoch, obwohl er sogar einmal auf das aktuelle Allzeithoch bei 97,90 USD kletterte. In den letzten drei Tagen zog Microsoft wieder an und nähert sich erneut dem Widerstand bei 97,24 USD.

Ausblick: Gelingt der Aktie ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über dieses Hoch bei 97,24 USD, dann wäre eine rund zwei Monate andauernde Konsolidierung beendet. Ein Anstieg bis ca. 102,00 und später 108,00 USD wäre möglich. Sollte sich die Hürde bei 97,24 USD allerdings erneut als zu hoch herausstellen, müsste mit einem Rücksetzer in den Bereich um 91,00-90,50 USD gerechnet werden. Damit würde Microsoft auf den Aufwärtstrend seit Juni 2016 zurücksetzen.“

Kann die Microsoft-Aktie das Niveau die Marke von 97,24 USD überwinden um danach auf 102 USD anzusteigen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 97,50 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis bei 97,50 Euro, Bewertungstag 20.7.18, BV 0,1, ISIN: DE000GD8Q8T2, wurde beim Aktienkurs von 96,14 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,19 USD mit 0,293 – 0,30 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Microsoft-Aktie in spätestens einem Monat auf 102 USD erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,50 Euro (+67 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,0703 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,0703 USD, BV 0,1 ISIN: DE000PP4S512, wurde beim Aktienkurs von 96,14 USD mit 0,79 – 0,81 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Microsoft-Aktie auf 102 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,25 Euro (+54 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Microsoft-Aktien oder von Hebelprodukten auf Microsoft-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek