Microsoft: Auf zu neuen Hochs?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Ende Oktober stand die Microsoft-Aktie kurz davor, das am 18. September bei 196,25 US-Dollar ausgebildete Tief erneut zu erreichen. Es gelang den Bullen jedoch, einen direkten Test dieser Unterstützung zu vermeiden. Auf einem Tief bei 199,62 US-Dollar drehte der Kurs am 30. Oktober und leitete einen neuen Anstieg ein.

Dieser verlief sehr impulsiv. Der 50-Tagedurchschnitt wurde mit einer Kurslücke übersprungen und auch am Donnerstag wurde der Handel mit einem Gap begonnen. Es wurde am Freitag kurz geschlossen, ehe der Kurs nahe des Tageshochs bei 224,36 US-Dollar den Handel am Abend beendete.

Nun ist das Hoch vom 13. Oktober bei 225,21 US-Dollar das nächste Ziel der Käufer. Es könnte heute gleich zur Eröffnung oder im Lauf des Tages erreicht werden. Mit einer kurzen Konsolidierung sollte anschließend gerechnet werden. Sie sollte das Hoch vom 9. Juli bei 216,38 US-Dollar nach Möglichkeit nicht unterschreiten. Anschließend könnte der Anstieg bis auf das Allzeithoch vom 2. September bei 232,86 US-Dollar fortgesetzt werden.

Scheitern die Bullen jedoch daran, einen nachhaltigen Anstieg über das Hoch vom 13. Oktober zu vollziehen, dürfte die Microsoft-Aktie erneut auf ihren 50-Tagedurchschnitt zurückfallen. Dieser steigt inzwischen wieder an und verläuft aktuell bei 211,32 US-Dollar. Wird der gleitende Durchschnitt aufgegeben, könnte die Aktie erneut bis auf das Tief vom 30. Oktober bei 199,62 US-Dollar zurückfallen.

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.