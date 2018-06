Microsoft-Aktie (Wochenchart): Erstmals dreistellig! Chartanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":





Düsseldorf (aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) charttechnisch unter die Lupe.Eine ganze Reihe von Technologiewerten habe zuletzt neue Mehrjahres- oder gar neue Allzeithochs erreicht. In diese Kategorie falle z.B. die Microsoft-Aktie, die erstmals in ihrer Historie dreistellige Notierungen erreicht habe. Im Rahmen des seit dem Jahr 2009 dominierenden Haussetrends liefere dabei das jüngst nach oben aufgelöste "aufsteigende Dreieck" eine wichtige Steilvorlage. Der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters werde zusätzlich durch diverse trendfolgende Indikatoren untermauert. So sei der MACD zuletzt dem Beispiel des Aroon gefolgt und habe erneut ein prozyklisches Einstiegssignal generiert.Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe des beschriebenen Dreiecks ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 110 USD. Interessanterweise harmoniere dieses Anlaufziel bestens mit der Parallelen (akt. bei 110,16 USD) zum oben genannten Basisaufwärtstrend. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte die Microsoft-Aktie in Zukunft nicht mehr unter das Hoch vom Februar 2018 bei 96,07 USD zurückfallen. Solange sich der Technologiesektor robust zeigt, droht auch dem Gesamtmarkt kein ernsthaftes Ungemach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:87,20 EUR +0,68% (05.06.2018, 09:31)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:87,25 EUR +0,39% (05.06.2018, 09:47)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:101,67 USD +0,87% (04.06.2018, 22:00)ISIN Microsoft-Aktie:US5949181045WKN Microsoft-Aktie:870747Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:MSFNASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:MSFTDie Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (05.06.2018/ac/a/n)