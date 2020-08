Microsoft-Aktie - Schon wieder positiv? Gap nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Die Microsoft-Aktie weiter im Trend! Die jüngste Konsolidierung scheint überwunden! Denn aus charttechnischer Sicht wurde mit dem letzten Kurssprung nach oben ein weiteres positives Signal generiert: Ein Aufwärts-Gap! Entsprechende Kurslücken stellen grundsätzlich erst einmal eine Stimmungsverbesserung von einem Tag auf den anderen dar. Und damit gilt auch grundsätzlich: Investiere mit der Stimmung, investiere in Richtung des Gaps. Erst wenn ein solches Gap per Tagesschlusskurs geschlossen wird – was nicht wirklich immer vorkommt – gilt eben, dass sich die Stimmung kurzfristig verausgabt hat.

Sowohl die jüngsten Daten aus dem Unternehmen wurden positiv aufgenommen als auch die Absicht, dass Microsoft das US-Geschäft von Tiktok übernehmen könnte. Denn mit dem Kauf der chinesisch kontrollierten Social-Video-App würde Microsoft auf der einen Seite eine Lücke schließen. Anders als Facebook oder Google hat Microsoft keine eigene Videoplattform. Und andererseits würde damit eine sehr junge Zielgruppe für das Unternehmen erschlossen.

China stemmt sich vehement gegen den Zwangsverkauf – und Trump könnte entgegen seiner Aussagen vielleicht eher daran Interesse haben, dass in Wahlkampfzeiten die Videoplattform einfach still gelegt wird?

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)