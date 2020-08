Microsoft Aktie: Ring frei zu nächsten Runde!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Vergangene Woche wähnten Experten die Microsoft-Aktie noch im „TikTok Rallyschub“. Grund dafür war das Festhalten des Konzerns an den Übernahme-Plänen hinsichtlich der chinesischen Video-App. Das Vorhaben des Unternehmens, das US-Geschäft von TikTok zu übernehmen, sorgte denn auch für Aufregung und Schlagzeilen. Gut zehn Tage später sieht die Welt schon wieder anders aus. So meldete das Finanzportal „finanzen.net“ am Mittwoch, dass das Wertpapier von Microsoft falle.

Demnach gehöre die Aktie des US-Technologiekonzerns zu den schwächelnden Wertpapieren im aktuellen Handel. Damit nicht genug: Erst am Tag zuvor hatte das Portal berichtet, dass Microsoft nicht der einzige Interessent an TikTok sei. Demzufolge hätten zwei weitere namhafte Unternehmen ein Auge auf das US-Geschäft der chinesischen Video-App geworfen. Dabei solle es sich zum einen um den Kurznachrichtendienst Twitter handeln. Zum anderen habe der Wirtschaftsnachrichtensender CNBC Netflix als möglichen Konkurrenten ins Spiel gebracht, hieß es. Der Streaming-Dienst könnte demnach ein strategisches Interesse haben, durch die Übernahme zu expandieren. Wie realistisch diese Überlegungen sind, lässt sich derzeit kaum überprüfen. Eines allerdings stellt der Artikel dann doch fest: Im Hinblick auf das für eine Übernahme nötige Kleingeld habe – natürlich – Microsoft die besten Karten.

