Microsoft-Aktie: Microsoft will Software-Entwicklungsplattform übernehmen - Aktienanalyse

Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).



Der Konzern wolle die Software-Entwicklungsplattform GitHub für 7,5 Mrd. USD übernehmen. Der Kaufpreis solle dabei komplett in Aktien bezahlt werden (Teil des 30 Mrd. USD schweren Aktienrückkaufprogramms solle dafür verwendet werden). Bei GitHub würden Entwicklerteams ihren Software-Code veröffentlichen und an gemeinsamen Projekten arbeiten. Eigenen Angaben zufolge würden die Plattform mehr als 1,8 Mio. Unternehmen und Organisationen weltweit verwenden - darunter vor allem auch Microsoft. Jedoch würden die Plattform auch direkte Wettbewerber von Microsoft nutzen, nämlich u.a. Alphabet, SAP, IBM und Facebook. Wie die Rivalen nun auf die neuen Besitzverhältnisse reagieren würden, bleibe abzuwarten.



Das Open-Source-Konzept von GitHub solle laut Microsoft bestehen bleiben. Die Übernahme füge sich nichtsdestotrotz in die Strategie des Konzernchefs Satya Nadella ein, stark im Cloud-Bereich zu expandieren und sich verstärkt für die Open-Source-Gemeinde zu öffnen. Den Preis der Transaktion erachte Friebel aber - wie derzeit so ziemlich alle Transaktionen u.a. im Cloud-Bereich - als deutlich zu hoch.



Die GitHub-Übernahme gleiche der Akquisition von Linkedin für 26,2 Mrd. USD vor ziemlich genau zwei Jahren. Erneut übernehme Microsoft unter Leitung von Satya Nadella eine führende Plattform zu einem (vollkommen) überhöhten Preis. Linkedin habe aber auch ein tragfähigeres Geschäftsmodell gehabt.









Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Microsoft-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 80 USD bestätigt. (Analyse vom 05.06.2018)