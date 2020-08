Microsoft-Aktie – Kurz vor dem Ziel! Gewinne mitnehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Tech-Rally in den USA treibt die Aktien der diversen Technologie-Firmen nach oben! So konnte im jüngsten Chartcheck für die Microsoft-Aktie aus charttechnischer Sicht noch deutliches Aufwärtspotenzial prognostiziert werden: Ziel war ein Bereich um 240$, denn hier kreuzen sich zwei Rückkehrlinien – zwei obere Begrenzungen von zwei Aufwärtstrendkanälen. Einem kurzfristigen und einem langfristigen Aufwärtstrendkanal! Entsprechende „Kreuzungen“, auch als Kreuzwiderstand bezeichnet, ziehen die Kurse regelrecht an und die Aussagekraft dieser Schnittpunkte im Chart als Kursziel ist aus statistischen Erwägungen recht hoch! Mit der jüngsten Aufwärtsbewegung auch in der vergangenen Woche läuft die Microsoft-Aktie nun weiter nach oben in Richtung des Ziels und steht kurz davor, das Ziel abzuarbeiten!

In der Regel ist es aus charttechnischer Sicht auch durchaus sinnvoll, an Kurszielen wiederum auf sehr kurzfristige Verkaufssignale zu achten – um zumindest Teilgewinne von gut gelaufenen Aktienpositionen einmal mitzunehmen! Im vorliegenden Szenario der Microsoft-Aktie kann auch eine leichte Übertreibung nach oben festgestellt werden. Zudem könnte auch der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Verschärfung in der Auseinandersetzung um TikTok die Microsoft-Aktie belasten! Grundsätzlich gilt aber: Ein wirkliches Verkaufssignal aus mittel- bis langfristiger Sicht ergibt sich erst bei Break der Aufwärtstrendlinien!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.