Microsoft-Aktie – Jetzt wieder aufwärts?!

Nur ein kurzer Rücksetzer? So könnte sich das Szenario für die Microsoft-Aktie entwickeln! Denn im Kursverlauf zeigen sich am jüngsten August-Tief deutliche Unterstützungsmarken! So die 50-Tage-Linie als auch sein seit April 2020 laufender Aufwärtstrend. Die jüngste Ablösung nach oben von diesem Unterstützungsbereich lässt auf weiterhin steigende Kurse schließen! Zusätzlich besteht ein langfristiger Aufwärtstrendkanal seit Ende 2018! Dessen untere Begrenzung verläuft gegenwärtig knapp unter der runden Marke von 200$. Letztlich zeigt der Kursverlauf somit die Chance, ausgehend von diesen Unterstützungsmarken die kleine Korrektur der vergangenen Handelstage zu beenden.

Aus charttechnischer Sicht sind die oberen Begrenzungen des lang- als auch kurzfristigen Aufwärtstrendkanals ein Kursziel – die Kreuzung dieser beiden Begrenzungslinien stellt somit einen „Kreuzwiderstand“ dar! Ein normales Marktverhalten wäre ein ansteigen bis an dieses Niveau. Das Kursziel aus charttechnischer Perspektive darf daher mit rund 235/240$ angegeben werden!

Sollte sich das vorgestellte positive Szenario nicht zügig durchsetzen, so ist grundsätzlich im langfristigen Aufwärtstrend auf Kaufsignale zu achten!

