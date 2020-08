Microsoft-Aktie – Gezerre um TikTok! Neue Gerüchte!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

US-Präsident Trump hat angeordnet, dass das chinesische Unternehmen Bytedance seine Social-Media-Plattform TikTok in den USA abschaltet. Mit einer Frist soll nun ein US-Unternehmen als Käufer gefunden werden – nur dann könne TikTok weiter auf Sendung gehen. Das ganze unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit! Damit ist seit kurzem der Run auf TikTok eröffnet – zumindest auf die Teile des Unternehmens, welches in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien tätig ist. Für Twitter scheint das Ganze eine Nummer zu groß zu sein, daher war Microsoft bislang der einzig echte Kaufinteressent! Doch nun will auch Oracle ein Wort mitsprechen! Gerüchten zufolge soll jedoch Microsoft bei den Verhandlungen vor seinem Konkurrenten das Rennen machen. Das dementierte hingegen recht zügig Larry Kudlow, Trumps oberster Wirtschaftsberater. Nach Kudlows Aussage ist bei TikTok noch nichts „in Beton gegossen“!

Etwas fraglich und verwirrend sind noch weitere Aussagen von Kudlow. So möchte US-Präsident Trump am liebsten einen Teil des Verkaufserlöses von TikTok einbehalten und nicht an Bytedance geben. Profitieren sollte hieran das US-Finanzministerium! Es scheint, als könnte der Verkauf von TikTok eine sehr schwierige Veranstaltung werden!





