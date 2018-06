Microsoft-Aktie: Gaming-Segment hat noch Luft nach oben! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Cleveland (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Brent Bracelin von KeyBanc Capital Markets



Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Brent Bracelin vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets in Bezug auf die Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) seine Übergewichten-Empfehlung.



Die Analysten von KeyBanc Capital Markets sehen bei Microsoft Corp. in den Bereichen Gaming, Suche und Office 365 noch Luft nach oben.



Analyst Brent Bracelin schätzt im Bull Case, dass die Gaming-Umsätze von 10 Mrd. im Geschäftsjahr 2018 bis 2023 auf mehr als 15 Mrd. USD ansteigen könnten.



In ihrer Microsoft-Aktienanalyse stufen die Analysten von KeyBanc Capital Markets den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 110,00 USD.









Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.