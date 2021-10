Micron Technology emittiert zwei langlaufende US-Dollar-Anleihen

Finanztrends Video zu Micron Technology



Der amerikanische Halbleiterhersteller Micron Technology nimmt über zwei US-Dollar Anleihen Kapital auf. Die erste Anleihe ( WKN A3KX1V ) weist eine Fälligkeit zum 15.04.2032 mit einem Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar auf. Micron zahlt seinen Gläubigern einen Kupon von 2,703%. Die erste anteilige, halbjährlich erfolgende Zinszahlung können die Inhaber bereits am 15.04.2022 erwarten. Die zweite Anleihe ( WKN A3KX1X ) läuft bis zum 01.11.2051 und hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar. Für die längere Laufzeit erhalten die Inhaber auch eine höhere Verzinsung von 3,477%. Die Zinsen werden auch bei dieser Anleihe im halbjährlichen Turnus ausgezahlt, erstmalig am 01.05.2022.Beide Anleihen weisen einen Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar auf. Die Ratingagentur Fitch vergibt für Micron Technology ein BBB- Rating. Der Halbleiterhersteller kann die Anleihen vorzeitig kündigen.