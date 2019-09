Micron Technology-Calls mit 75%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse macht das Chartbild der Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038) einen bullishen Eindruck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie von Micron Technology befindet sich seit einem Tief bei 28,39 USD aus dem Dezember 2018 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Zunächst scheiterte sie mehrmals am Widerstand bei 45,31 USD. Es kam sogar noch einmal zu einem scharfen Rücksetzer auf 32,17 USD. Am 19. Juli 2019 brach der Chipwert erstmals auf Tagesschlusskursbasis über 45,31 USD aus. Nach einem Hoch bei 48,70 USD kam es zwar noch einmal zu deutlichen Gewinnmitnahmen, aber am 05. September durchbrach die Micron-Aktie das Hoch bei 48,70 USD.

Ausblick: Das Chartbild von Micron Technology macht einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es zu einer weiteren Rally kommen. Die nächsten Ziele könnten bei 57,08 und 63,42 USD liegen. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 48,70 USD wäre unschön und würde vermutlich zu Abgaben in Richtung 45,31 USD führen.“

Wer beim aktuellen Micron Technology-Kurs von 50,73 USD von einem bald einsetzenden Kursanstieg auf zumindest 57 USD ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 52 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Micron Technology-Aktie mit Basispreis bei 52 USD, Bewertungstag 15.11.19, BV 0,1, ISIN: CH0496241552, wurde beim Micron Technology-Kurs von 50,76 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,105 USD mit 0,28 – 0,30 Euro gehandelt.

Wenn die Micron Technology-Aktie im kommenden Monat das bei 57 USD liegende Kursziel erreicht, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,54 Euro (+80 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,8486 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Micron Technology-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,8486 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PX26A46, wurde beim Aktienkurs von 50,76 USD mit 0,66 – 0,68 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Micron Technology-Aktie auf 57 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Micron Technology-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,19 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Micron Technology-Aktien oder von Hebelprodukten auf Micron Technology-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek