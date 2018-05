Micron Technology-Aktie wird von neuen Aktienrückkäufen getrieben! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Sidney Ho, Analyst von Deutsche Bank, die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.

Die Analystenveranstaltung von Micron Technology Inc. in New York habe zusätzliche Einblicke in den Fahrplan des Unternehmens bezüglich der DRAM-Technologie, die vierte Generation von 3D NAND und die Distribution des branchenweit ersten QLC 3D NAND SSD ermöglicht.

Abgesehen davon habe Micron Technology ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 10 Mrd. USD angekündigt. Die neuen Branchenverhältnisse erlauben nach Ansicht der Deutsche Bank-Analysten eine größere Stabilität.

Analyst Sidney Ho setzt das Kursziel für die Micron Technology-Aktie von 68,00 auf 72,00 USD nach oben.

Die Aktienanalysten der Deutschen Bank stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel nach wie vor mit "buy" ein.

