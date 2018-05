Micron Technology-Aktie: Micron feuert aus allen Rohren! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.

Der US-Chiphersteller feuere aktuell aus allen Rohren. Am Montag habe Micron gleich drei News veröffentlicht, die den Aktienkurs weiter angetrieben hätten. Der Chip-Konzern habe angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm von zehn Milliarden Dollar zu starten. Zudem habe Micron die Prognose für das laufende Quartal angehoben. Darüber hinaus habe der Speicherhersteller die Zusammenarbeit mit Intel verkündet. Gemeinsam werde man die nächste Generation an Chips für Flash-Speicher und Kameras so genannte 3D NAND-Chips entwickeln und liefern.

Die Analysten- und Investoren-Konferenz habe auf ganzer Linie überzeugen können. Das Marktpotenzial in den Bereichen Data Center, Mobile, Automotive und IoT sei enorm. Insbesondere der Umsatz auf dem wichtigen Data-Center-Markt, wo Flash- und DRAM-Chips in Massen eingesetzt würden, solle sich in wenigen Jahren verdoppeln.

Bei derartigen Aussichten heißt es für Anleger: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Micron Technology-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

50,35 EUR +9,98% (22.05.2018, 14:32)

Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

50,59 EUR +11,53% (22.05.2018, 14:54)

Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

55,48 USD +3,91% (21.05.2018, 22:00)

ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038

WKN Micron Technology-Aktie:

869020

Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE

Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU

Kurzprofil Micron Technology Inc.:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (22.05.2018/ac/a/n)