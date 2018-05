Micron Technology-Aktie: Keine großen Gefahren drohen! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Laut einer Aktienanalyse äußert Amit Daryanani, Analyst von RBC Capital Markets, weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).



Angesichts der Verteilung der Anteile im DRAM-Markt und der geringen Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Produktangebots aus China dürfte es bei den DRAM-Preisen zu keinem bedeutenden Rückgang kommen, so die Einschätzung der Analysten von RBC Capital Markets nach Gesprächen des chinesischen Handelsministers mit Micron Technology Inc.



Um aber Druck von Seiten der Behörden zu vermeiden könnten sich Produzenten wie Micron Technology bei Preiserhöhungen zurückhaltender zeigen.



Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets bekräftigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 80,00 USD.









Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link