Micron Technology-Aktie: Erholung ist unwahrscheinlich! - Aktienanalyse

Aktienanalyst Joseph Moore von der Investmentbank Morgan Stanley empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse nur noch eine Gleichgewichtung der Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).



Die Analysten von Morgan Stanley sind der Ansicht, dass eine anhaltende DRAM-Preisstärke bereits vom Aktienkurs von Micron Technology Inc. reflektiert wird. Zudem sei es zunehmend unwahrscheinlich, dass es zu der von Bullen im zweiten Halbjahr erwarteten NAND-Erholung kommen werde.



Analyst Joseph Moore räumt ein, dass es für die etwas zurückhaltendere Sichtweise noch zu früh sein könnte. Angesichts der 40%igen Kurssteigerung in den letzten drei Wochen könne aber etwas mehr Vorsicht nicht schaden. An der Datenlage habe sich noch nichts Grundlegendes geändert. Das Vertrauen von Branchenexperten in eine saisonal bedingte Erholung sei aber weniger ausgeprägt als noch vor ein paar Wochen.



Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "equal-weight" zurück, halten aber am Kursziel von 65,00 USD fest.









Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.