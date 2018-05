Micron Technology-Aktie: Ausbruch und Kaufsignal erwartet - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Micron Technology":

Laut Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) noch günstig.

Die Micron Technology-Aktie habe gestern nachbörslich erfreulich zulegen können. Was die Anleger in die Micron Technology-Aktie treibe, sei das Aktienrückkaufprogramm. Am Tag zuvor habe Micron Technology eine neue Guidance für das laufende 3. Quartal abgeliefert. Man erwarte 7,7 bis 7,8 Mrd. USD Umsatz statt 7,2 bis 7,6 Mrd. USD. Hier würden die Geschäfte also laufen, denke der Aktienprofi.

Die Micron Technology-Aktie sei nun unterwegs bis zum alten Hoch bei 63,42 USD. In den nächsten Tagen dürfte sie nach oben ausbrechen. Sie sei aktuell noch sehr günstig.

Insofern geht Markus Horntrich davon aus, dass man bei der Micron Technology den Ausbruch und das Kaufsignal sehen wird, so der Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.05.2018)

Kurzprofil Micron Technology Inc.:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (22.05.2018/ac/a/n)

