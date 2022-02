Micron mit Aufholpotenzial!

Call auf Micron: 75 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 11.02.2022, 08:30 Uhr

Der zyklische Charakter des Aktienkurses von Micron führt zu einer ein wenig paradoxen Situation bei den KGVs. Kann das geplante Gewinnwachstum eingehalten werden, so ergibt dies ein erwartetes KGV 2023/2024 von 5,85. Dies könnte ein Argument dafür sein, dass die Aktie aktuell stark nachgefragt ist und im breiten Abverkauf der Technologietitel im Januar 2022 nicht in dem Ausmaß "abgestraft" wurde, wie so manch anderer Technologietitel.

Micron Technology veröffentlichte am 20. Dezember 2021 die Zahlen zum ersten Quartal 2022. Das Management konnte mit diesen Zahlen positiv überraschen und sorgte für außerordentliche Kurszuwächse in der gesamten Halbleiter-Branche. Dabei ist Micron der Konkurrenz um mehrere Jahre voraus, indem die neue EUV-Technologie in den Produktionsprozess für DRAM-Chips integriert wurde. EUV bedeutet Extrem Ultraviolett Lithographie, was Strukturgrößen von wenigen Nanometern erlaubt. Auch bei den NAND-Bausteinen sieht sich das Management mehrere Quartale vor der Konkurrenz. Der technologische Fortschritt verschafft Micron eine erfolgversprechende Zukunft. Micron steht an vorderster Front bei der Versorgung der schnell wachsenden Daten-Center, dem PC-Markt mit steigender graphischer Anforderung und der wachsenden Speicheranforderung im Zuge der 5-G Evolution.

.

Zum Chart

.

Seit der Veröffentlichung der Q1 Zahlen am 20.Dezember 2021 befindet sich der Aktienkurs von Micron in einer Achterbahnfahrt. Direkt nach der Veröffentlichung konnte ein Kursplus von rund 17 Prozent verzeichnet werden, welches bis Mitte Januar 2022 ein Plateau in Höhe des All Time Highs bei 96,52 US-Dollar definiert. Der breite Abverkauf der Technologiewerte im Januar 2022 ging auch bei Micron nicht spurlos vorüber. Am 18. Januar erfolgte der Startschuss für einen 22-prozentigen Abverkauf bis zur Unterstützung bei 76,42 US-Dollar. Der Abpraller an der Überschneidung der Unterstützung mit dem Aufwärtstrend und 6 starke Handelstage bringen den Kurs wieder in die Nähe des All Time Highs. Dieses Mal könnte der Widerstand trotz des gestrigen Abverkaufes überwunden und neue Höchststände erreicht werden. Vom Markt wird der Wert als zyklisch gesehen, wodurch ein erwartetes KGV 2021/22 von aktuell 9,82 für die Marktteilnehmer kein Kaufargument darstellt. Der aktuelle "Superzyklus" bei Halbleiterwerten prognostiziert bei Micron ein beträchtliches Gewinnwachstum bis ins Finanzjahr 2023/24, was zu einem erwarteten KGV von aktuell 5,85 führt. Micron war gestern einer jener Werte, die mit einem satten Kursgewinn schlossen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 96,52 // 106,01 US-Dollar Unterstützungen: 86,22 // 76,42 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Micron-Aktie bis auf 109,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN KE1HM1) überproportional mit einem Omega von 4,1 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 42 % und dem Ziel bei 109,01 US-Dollar (1,38 Euro beim Optionsschein) bis zum 07.04.2022 ist eine Rendite von rund 75 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 84,71 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 43 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,74 zu 1, wenn bei 84,71 US-Dollar (0,45 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: KE1HM1

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,77 - 0,78 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 110,00 US-Dollar

Basiswert: Micron Technology Inc.



akt. Kurs Basiswert: 91,01 US-Dollar Laufzeit: 19.01.2023

Kursziel: 1,38 Euro Omega: 4,1

Kurschance: + 75 Prozent Quelle: Citigroup

